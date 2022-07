Dra.Olimpia Olivia Caballero Fuentes recibe reconocimiento.

José Juan Conejo Pichardo

En México cada 12 de Julio es un día conmemorativo dedicado a la noble profesión de la abogacía.

En esta fecha diversas Organizaciones de la Sociedad Civil Morelense realizaron eventos en los cuales dieron entrega solemne de reconocimientos y diplomas a la comunidad jurídica por su labor y compromiso con su profesión; entre estos eventos la reconocida y prestigiada Barra de Abogados de Morelos A.C. organización que tiene entre sus filas a notables mujeres y hombres profesionistas en esa área, dio un merecido reconocimiento a la Dra. Olimpia Olivia Caballero Fuentes, miembro de esta barra,

fundadora y directora de la Colectiva unidas somos más, por su destacada y valiosa labor por los Derechos de las Mujeres y la Equidad de Género en el estado de Morelos, reconocimiento entregado por la Diputada Federal Alejandra Pani.

Existen organizaciones que sólo hacen circo, maroma y teatro en el tema de los derechos de la mujer, que tienen miles de seguidores en sus redes sociales y en la experiencia del trabajo real no hacen gran cosa, no efectuan temas legales profesionales y no es así con la Dra. Olimpia Olivia Caballero Fuentes, quien se ha ganado una buena reputación a través de los años efectuando un trabajo digno y de buena calidad por medio de su colectiva; ella es una abogada con gran trayectoria y con una gran lista de éxitos logrados en sus litigios y cargos públicos que ha ocupado, sin necesidad de buscar la fama entre dimes y diretes, ni haciéndose la publicidad con situaciones adversas de las mujeres.

Su prestigio y reconocimiento en la sociedad morelense lo ha logrado por su trayectoria profesional en apoyar a mujeres que han sido violentados sus derechos, por ser una mujer con grandes cualidades y que los demuestra en el día a día como ciudadana y representando legalmente a los grupos vulnerables.

En la actualidad se requieren de profesionistas en Derecho que apoyen a mujeres que sufren de violencia, que requieren de la asesoría jurídica y acompañamiento, aquí te dejamos los contactos de la Dra. Olimpia Olivia Caballero y su Colectiva, donde estamos seguros que encontraras una solución a tu situación legal. Correo electrónico

La Red de OSC's del Estado de Morelos se une al reconocimiento que recibió y envía una felicitación por su gran trabajo, es usted de las valiosas mujeres que ponen en alto al estado de Morelos.