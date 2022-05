Mujeres por la paz mundial

Cinthya Vique

El Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme se celebra el 24 de mayo de cada año con el principal objetivo de lograr la incorporación de las mujeres en los procesos de paz mundial.

La celebración de esta importante fecha, tiene su origen a partir de la década de los 80, gracias a la conformación de un grupo de mujeres pacifistas de algunos países europeos y de los Estados Unidos de América y cuyo objetivo fue la lucha en contra de la carrera armamentista y el uso de armas nucleares.

Durante estos años, se levantaron muchos movimientos pacifistas. Uno de ellos fue el llamado Asociación de Mujeres Parlamentarias por la Paz, siendo una de las principales protagonistas fue Maj Britt Theorin, quien en su rol de presidente de la organización de Naciones Unidas fue pieza clave para la incorporación de la mujer para acabar con el desarme y alcanzar la paz.

El rol de la mujer a través de la historia, ha sido de gran importancia para lograr cambios y avances importantes en la sociedad. Gracias a su contribución en los distintos ámbitos de la vida, se han podido lograr grandes avances no sólo en el campo tecnológico y científico, sino en muchas áreas del acontecer diario.

Por esta razón, se acordó, en el Consejo de las Naciones Unidas, una mayor participación de la mujer para consolidar la paz en el mundo. A esta conclusión se ha llegado, debido al excelente desenvolvimiento que ha tenido el género femenino, cuando no le he han sido vulnerados sus derechos, sino que, por el contrario, han sido tratadas con igualdad, respeto e inclusión.

Sin embargo, en muchos países del mundo, las mujeres siguen enfrentando retos y desafíos para que su derecho a la educación, al trabajo, la familia e incluso la vida, le sean permitidos, lo cual no ocurre, sobre todo, en los lugares donde los conflictos por guerras y problemas bélicos están a la orden del día.

La Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical es un movimiento feminista que aboga por los derechos de la mujer, sobre todo, en lo referente a todo lo que tenga que ver con la solución de conflictos y para lograr acuerdos de paz.

Pero a pesar de todos los esfuerzos y avances que hasta hoy han conseguido estas organizaciones, se siguen vulnerando los derechos de la mujer, por ello, la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical hace un llamamiento para que se respeten y hagan cumplir los siguientes lineamientos:

Que se traten todas las necesidades de las mujeres y niñas que son víctimas de la crisis migratoria, que terminan siendo personas refugiadas y que a la larga causan graves daños psicológicos y físicos que dejan profundas secuelas.

Que las mujeres y niñas puedan tener la posibilidad de reclamar asilo.

Que todas las mujeres que se encuentran en condición de refugiadas sean protegidas frente a la violencia.

Que se creen fondos destinados para ayudar a las mujeres y cubrir sus necesidades y que esto, a su vez, permita un mayor empoderamiento, mientras permanezcan en las zonas o lugares de conflicto.

Conmemorar días como este permite recordar y traer a la memoria luchas históricas como las que llevaron a cabo Rigoberta Menchú, Rosa Parks, Wangari Maathai, Berta Cáceres, Malala Yousafzai, entre muchas otras luchadoras sociales, siempre acompañadas de colectivos de mujeres con la misma fuerza y firmeza en su convicción y esperanza.

Conviene destacar la situación particular en América Latina, pues la mayoría de los países no atraviesan conflictos armados desde hace varios años, sin embargo, la violencia ejercida contra las mujeres en estos es desmedida, no solo en la cultura patriarcal en la que perduran estereotipos de lo que debe ser una mujer, sino en los conflictos internos de extrema violencia que azotan a los habitantes de éstos, como el narcotráfico, la violencia de Estado, la trata, entre otros eventos en los cuales se usa el cuerpo de la mujer como un arma de guerra. Resulta problemático escindir, por un lado, las violencias y discriminaciones de géneros sufridas en tiempos de guerra y de paz, y, por otro lado, las que suceden adentro y afuera de las fronteras nacionales.

La Red Ciudadana por la Transformación, Red de OSC'S y Ministerio Internacional de Derechos Humanos Jurisdicción Morelos. Desde sus inicios promueven, ejecutan y viralizan este tipo de situaciones que nos compete como seres humanos, para que estás atrocidades disminuyan considerablemente o se extingan. Sin duda cada mujer, cada Asociación hace lo propio desde su trinchera.