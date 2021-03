A poco más de un año en la batalla de México por la peor crisis sanitaria vivida por quienes hoy vivimos; el Gobierno Federal intenta un ambicioso programa de vacunación con una serie de obstáculos; si existía un país en el mundo con todos los elementos para que las cosas pudieran salir mal era precisamente México; con una inmovilidad sin resultados óptimos por la pobreza de un país, donde más de la mitad de su numerosa población vive al día y confinarse es sinónimo de no comer; esto sin olvidar los altos números de enfermedades crónico-degenerativas y padecimientos producto de desordenadas costumbres alimentarias, proporcionaron al virus las comorbilidades idóneas para un impacto mayor al presupuestado.

Ante señalamientos de diversas organizaciones que acusan a los países desarrollados como Estados Unidos, la Gran Bretaña y la Unión Europea de estar bloqueando propuestas y estrategias para que los países en desarrollo obtengan las vacunas, el modo pandémico ha sacado a la luz lo peor de la humanidad y presagia un largo y difícil camino este 2021.

En el mundo se habían administrado hasta ayer poco más de 448 millones de dosis, los científicos coinciden que los objetivos en un país se logran cuando al menos el 80% de la población sea vacunado, esto puede dar la posibilidad de disfrutar de cierta normalidad. Sin embargo la relajación puede ser un factor de retroceso en los objetivos, el caso de Chile, uno de los países con mejores índices de vacunación (tercer lugar mundial en dosis administradas por cada 100 habitantes) hoy sufre aumento en la cifra de contagios; según los expertos por el abandono del autocuidado, situación replicada en muchos países, incluso el nuestro.

Las primeras etapas de las campañas mundiales de vacunación fueron en Diciembre de 2020, para Febrero de 2021 dos tercios de los países del mundo no habían colocado una sola vacuna en su territorio, esto nos habla de una enorme desigualdad pero también de errores visibles en la estrategia internacional de inoculación que presagian escenarios catastróficos de no corregirse, la pandemia se volverá más severa y prolongada en el orbe en la medida en que esta situación prevalezca.

En nuestro país se han aplicado casi 5 millones y medio de vacunas hasta el 21 de Marzo, lo cual aleja definitivamente la expectativa que el gobierno tenía de su propio programa para estos días y pudimos estar peor.

En Morelos la vacunación avanza, Pfizer, Sinovac y AstraZeneca han sido aplicadas a 88 mil adultos mayores; destacan las diferencias entre alcaldías de la Ciudad de México y municipios, mientras en Jiutepec y Tepoztlán todo fue caos y desorganización; en Temoac y Puente de Ixtla las cosas trascurrieron de manera ordenada y tranquila, lo cual podría significar una diferencia derivadas del apoyo de las autoridades locales, que tener una participación más activa para no exponer a largas jornadas y verdaderos Vía Crucis, sin embargo no toda la responsabilidad puede descargarse en las autoridades, también la población representa una parte activa en la problemática, el turismo de inmunización, esa llegada de personas de otros municipios e incluso de distintas entidades ha contribuido al desorden.

Esperemos el correcto avance del Programa Nacional de Vacunación, Marcelo Ebrard dio banderazo de salida para los primeros lotes de la Cansino envasadas en México específicamente en la planta de Drugmex de Querétaro, esto sumado al acuerdo alcanzado con los Estados Unidos y por el cual llegarán en siguientes días, 2 millones 700 mil dosis de la AstraZeneca.

Es responsabilidad de la 4T buscar y tener a tiempo las dosis prometidas, pero es tarea de nosotros como población mantener y seguir con los protocolos de seguridad sanitaria, ojalá y el próximo puente vacacional no cause los efectos negativos por todos conocidos, se antoja difícil si recordamos las abarrotadas carreteras hace apenas 10 días, la tercera ola podría alcanzar más rápido que las vacunas todos los rincones de nuestro país, ¡que así no sea!