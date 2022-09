Punto Crítico | Las buenas y las malas

Los últimos 7 días han sido tan movidos que resulta imposible hablar de un tema en específico, por lo tanto vayamos repasando lo bueno y lo malo.

La Militarización

El tema de seguridad como todos los temas en este sexenio se transformó en un botín político para todos los bandos, nunca un titular del ejecutivo había sometido al congreso sus estrategias de seguridad, lo cual ahora es comprensible ante las cifras existentes, se habla de que se pretende militarizar a un país que vive militarizado desde hace más de 15 años y en donde nadie había reparado en la inconstitucionalidad del hecho, es lamentable pero no se avizora alguna alternativa ¿será porque no la hay? Se argumenta la necesidad de un mando civil como la solución a todo y esperando que la amnesia nos borre de la mente el nombre de Genaro García Luna.

La iniciativa “híbrida” para integrar a la guardia nacional a la SEDENA y extender su permanencia en las calles hasta 2028 pasó rápidamente en la cámara baja (tal vez por los amagos al líder priista Alejandro Moreno) pero en el Senado la historia no ha sido sencilla, ahí el priista residente se llama Miguel Ángel Osorio Chong y créame que él no siente la menor solidaridad con “Alito”. Hoy existen 242 cuarteles de la GN y la corporación está integrada por 115 mil elementos, al menos en 19 entidades se registra más personal de esta institución que policías estatales, en ese contexto, parece que la discusión debería reducirse a la forma de supervisar recursos y avances, tanto en el desempeño de la Guardia como en un real fortalecimiento de los cuerpos de policías locales.

Ayotzinapa el aniversario

Este 26 de Septiembre se cumplieron 8 años de una de las afrentas más grandes sufridas por este país, la desaparición de 43 jóvenes estudiantes en la noche triste de Iguala, una herida que lejos de sanar se ha abierto más debido a la ausencia de justicia, el cinismo de una “verdad histórica” cimentada en la tortura, un crimen de estado que marcará la historia de México. Seguramente el día de hoy leeremos los pormenores de las marchas, se hablará de las vallas colocadas para resguardo de palacio nacional desviando la mirada de lo realmente importante, la justicia, esa que en tiempos del Fiscal Gertz Manero suele ser tan lenta y displicente, o cómo explicaría usted la cancelación de 21 de las 83 órdenes de detención que con bombos y platillos anunció la FGR en agosto, hoy no bastan las buenas voluntades, ni el periodismo amarillista que recientemente filtró extractos de la versión no testada (sin cubrir las partes sensibles que forman parte de la investigación) del informe de Alejandro Encinas sobre el caso Ayotzinapa, un documento a resguardo de la polémica FGR, la Comisión para la Verdad y la Justicia habría omitido de la versión publica del documento los fragmentos revelados ahora para no dañar la sensibilidad de los deudos y para no entorpecer las investigaciones, los motivos de la periodista Peniley Ramírez ella los sabe, lo cierto es que nada ha cambiado y los motivos por los que se marchó ayer siguen siendo los mismos desde hace 8 años.

Tamaulipas

El relevo en el gobierno de Tamaulipas arde por una confrontación entre autoridades entrantes y salientes, Francisco Javier Cabeza de Vaca trata de vender cara su libertad ante una inminente detención, la trama corre entre acusaciones de nexos con el crimen organizado de ambos lados, se filtró un audio en donde supuestamente se escucha al hijo de “Truko” Verástegui (candidato derrotado) César Verástegui Aranda, presumir en una reunión que la elección para gobernador del estado sería anulada porque su papá ya lo había arreglado con los magistrados del Tribunal Electoral. En la vorágine de publicaciones, el 19 de septiembre, el periodista Héctor de Mauleón dio a conocer en su columna de opinión dos cables que según afirmó habían sido enviados por la embajada estadounidense a varias dependencias del vecino país, en ellos se advertía la intervención y financiamiento del crimen organizado a la campaña del morenista Américo Villareal a través de una cuenta ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, en dichos cables también se advertía de una maniobra similar para financiar la campaña morenista en el EDOMEX que será en 2023, a pregunta expresa, el embajador Ken Salazar negó la veracidad de estos cables. El periodista ofreció una laxa disculpa sin retirar el espíritu de la publicación, muy al estilo de “Cruz Treviño” lo cierto es que las miradas de todo el país estarán puestas en Tamaulipas en las próximas horas.

El sismo patrio

El lunes 19 de Septiembre también sucedió algo que no podríamos decir que fue inesperado, aunque es bien sabido que al día de hoy no existe método científico para pronosticar la ocurrencia de un sismo, lo cierto es que en la percepción popular era latente la posibilidad y esa posibilidad que dio paso a la realidad sucediendo justo como en 2017, posterior al macrosimulacro que se realiza tradicionalmente en el marco del Día Nacional de la Protección Civil, un sismo de 7.7 grados con epicentro 63 km al sur de Coalcamán, Michoacán, ocurrió a las 13:05:09 (minutos después del macrosimulacro) el evento se sintió fuerte en Michoacán, Colima, CDMX, EDOMEX, Hidalgo, Puebla, Morelos y Jalisco, el Gobierno Federal confirmó el fallecimiento de 2 personas y reportó 12 lesionados, las entidades más afectadas fueron Michoacán y Colima.

Aunque el sismo de hace una semana causó muchos daños, ha quedado lejano de las afectaciones causadas por los sucedidos también un 19 de septiembre pero de 1985 y 2017, sin embargo nos deja en claro la necesidad de contar con los mecanismos de prevención adecuados que sirvan para amortiguar las posibles afectaciones, viviendo en un país en donde interactúan 5 placas tectónicas (en donde tiembla prácticamente todo el año y no únicamente en el mes patrio) eso resulta de vital importancia.

La buena noticia para nuestra Entidad es la llegada de Víctor Manuel Mercado a la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, 25 años de experiencia dentro de la Protección Civil avalan un atinado nombramiento, enhorabuena.