Las de cal y las de arena, una movida semana

La premura con la que el presidente inició la sucesión presidencial ha puesto rumbo definido a la agenda política, el diario acontecer se va tornando más ríspido, estos son sólo algunos de los hechos que marcaron la semana.

Hablar de la constructora brasileña Odebrecht es sumergirse en aguas negras y pestilentes, la empresa cuya actividad principal es corromper gobiernos, alcanzó 10 naciones tan solo en Latinoamérica, los sobornos económicos para obtener contratos públicos mancharon la carrera de funcionarios de primer nivel en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Perú y por supuesto México.

La llamada 4T con su estandarte anticorrupción no podía deja pasar este asunto que seguramente hubiera sido sepultado junto a la estafa maestra en la fosa común del olvido de ser otros los colores triunfantes en 2018, Emilio Lozoya Austín Ex Director de Pemex involucrado en el andamiaje de corrupción de Odebrecht, fue traído a México para rendir cuentas ante la justicia en medio de una gran expectativa y varios puntos para el gobierno federal, sin embargo hasta hoy, la victoria ha resultado por demás pírrica, un velo de decepción ha rodeado el caso del hijo del otrora poderoso y amigo personal de Salinas de Gortari, Emilio Lozoya Thalmann, la figura de testigo colaborador no llenó el ojo de la opinión pública, sobre todo porque con el paso del tiempo los evidentes privilegios recibidos por el acusado no se han visto traducidos en resultados (la opípara cena en Hunan sin duda se le indigestó) es cierto que ya hay un ex senador del PAN en la cárcel por el tema de los sobornos (Jorge Luis Lavalle Maury) y se ha emitido una orden de captura para Carlos Treviño otro ex director de PEMEX, sin olvidar claro está al candidato a la presidencia Ricardo Anaya quien se encuentra en una encrucijada al haberse emplazado la audiencia que se programó para el día de ayer pero que recibió un último diferimiento con fecha 31 de enero de 2022, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el reclusorio norte exige una comparecencia de manera presencial lo cual llenará de incertidumbre la navidad del panista, eso tal vez represente un favorable balance pero las expectativas en la trama apuntan más arriba, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, no hay más, son 70 involucrados según los dichos de Lozoya Austin pero el criterio de oportunidad solo aplicaría si aporta las pruebas suficientes para involucrar a sus 2 jefes, a pesar de no representar lo esperado por todos, el viento sopla en popa para la 4T.

Sin embargo para no olvidar que existe la ley de Murphy y que en casa de jabonero quien no cae resbala, la tarde del sábado el columnista Darío Celis mencionó que mientras la Jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, estaba de campaña recorriendo el país al lado del Presidente, su Secretaria de Turismo Paola Félix Díaz (quien por cierto se ostenta como descendiente del mismísimo Porfirio Díaz) había sido detenida en el Aeropuerto de Guatemala a bordo de un jet privado cuando trataba de introducir ilegalmente a ese país la cantidad de 25 mil dólares, se dijo también que el vuelo había sido pagado por un proveedor y viajaba con otras personas entre las que se encontraba el empresario teatral Alejandro Gou quien obtuvo de forma directa el contrato para llevar a cabo el reciente desfile de las calaveras en la capital del país, la ahora ex Secretaria (presentó su renuncia y su jefa gustosa aceptó la dimisión) ha desmentido su detención así como el hecho de que el alquiler de su avión lo haya pagado algún empresario, amenaza incluso con una demanda para Darío Celis por daño moral pero el asunto dará para hablar en los siguientes días, ahora se dice a bordo del mismo vuelo viajaba Juan Francisco Ealy Ortiz (director de un diario de circulación nacional) quien traía 35 mil dólares no declarados y como todo lo que puede salir mal saldrá mal, Paola Félix Díaz siguiendo la ruta de la incongruencia dio a conocer que se dirigía a la ciudad de Antigua, Guatemala específicamente a la ostentosa boda de Santiago Nieto y la Consejera Electoral Carla Humphrey, tal situación trajo un escenario incómodo para la Jefa de Gobierno de la CDMX y para el Presidente de la República quien calificó el festejo de Santiago Nieto como “incorrecto y escandaloso” sin coincidencia con la austeridad republicana, parece ser viene un severo jalón de orejas para el “Ángel Exterminador” de la UIF.

Así transcurrió la semana entre unas de cal y otras de arena, del derrotismo anticipado de Marko Cortés a la triunfal comparecencia (según la lectura y el lector) de Lorenzo Córdova ante el Congreso, la carrera por la silla más codiciada inició de forma muy anticipada, esto es sólo el principio.