La convención anual ANEAS 2021

Esta semana se realizó la Convención Anual de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, A.C. (ANEAS), esta se desarrolló por segundo año consecutivo de manera virtual del 27 al 29 de octubre de este 2021.

La ANEAS agrupa a casi 500 sistemas de agua potable que brindan servicios a más de 100 millones de mexicanos. Sistemas de agua públicos, privados, sociales o mixtos padecen en mayor o menor medida de problemas severos para poder brindar servicios adecuados de agua, drenaje y saneamiento a la población.

La convención tiene como eje central promover servicios sostenibles de agua y saneamiento. El objetivo sigue siendo que nadie se quede atrás en el acceso a agua potable y saneamiento básico, especialmente los sectores más vulnerables: que no se queden atrás los pueblos indígenas, que no se queden atrás los habitantes de las zonas periurbanas de las grandes ciudades, que no se queden atrás los niños, las mujeres, los mas vulnerables, los mas pobres.

La mecánica del evento desafortunadamente no permitió discutir a fondo, entre expertos y participantes, las reformas al marco legal e institucional que se requieren para lograr que la población pueda acceder a agua potable de forma suficiente, continua, salubre y asequible. Así como los cambios a los programas, presupuestos y reglas de operación para hacer más eficiente la inversión pública.

La ANEAS organiza cada año este foro con la pretensión de que sea un escaparate de vanguardia para las mejores prácticas en el manejo del agua en México y en el mundo, así como una oportunidad para fortalecer las capacidades y habilidades de los que servimos dentro del sector.

El programa técnico de esta edición, abordó temas de relevancia para el subsector agua potable, drenaje y saneamiento, como la gobernanza para la seguridad hídrica, la sostenibilidad de los servicios y, el agua en el marco de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

En la convención virtual también se pudo encontrar lo último en tecnología, la vinculación estrecha con la academia, las oportunidades de negocio y de intercambio, la experiencia de los prestadores de servicios y mucho más; se pudo conocer el contexto actual y futuro del sector público y espacios adicionales para impactar positivamente en el capital humano que atiende a la sociedad mexicana en los servicios públicos más sensibles y fundamentales para nuestro desarrollo: el agua y el saneamiento.

Fue un foro de muy buen nivel, tanto en número de asistentes como en el debate técnico. En la Convención estuvieron presentes los Presidentes de las Comisiones de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores el Senador Raúl Paz y de la Cámara de Diputados el Dip. Rubén Muñoz Alvarez, la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente la Diputada Karen Castrejón y el Presidente del Colegio de Ingeniero Civiles de México, Luis Rojas, entre otros. Todos comentaron la urgencia de un marco legal adecuado, pero llevamos 9 años sin poder conciliar un proyecto de Ley General de Aguas. Ojalá que ahora sí, como país, lo logremos.

La ANEAS organiza cada año este foro para capacitar al personal de los organismos operadores de agua en las mejores prácticas para el manejo del agua, es un esfuerzo por demás relevante si consideramos que el personal directivo de un sistema de agua potable en el país dura en promedio un año y medio. Sí, tan solo un año y medio. Por eso en cada convención se ven tantas caras nuevas de los asistentes y tanta necesidad de conocimiento.