Sistema electoral mexicano funcional

El intervalo que se extiende entre un régimen político y otro, obedece a los intereses de los actores políticos escudados en aquellos a quienes dicen representar, definiéndose reglas emergentes que no por fuerza tienen que ser ni desembocar en la democratización. Más aún: los riesgos de regresión autoritaria están siempre latentes, en la lucha por acotar a los gobernantes autoritarios que tienen poder discrecional, a fin de alcanzar mayores garantías individuales y de grupos.

Condición indispensable para la liberalización es que tanto actores políticos como sociedad crean en el proceso. En todo momento existe, lamentablemente, el riesgo de que haya fracasado. Para que prospere la liberalización, condiciones indispensables son la no existencia de movimientos violentos, puesto que eso reduce sus posibilidades. No obstante, consideramos que es muy difícil que un régimen autoritario abdique o transfiera el poder si no se ve acorralado a ello.

En todo caso, la transferencia del poder se realiza bajo el control del estado a una facción partidaria, o a opositores no radicales, jamás –de preferencia- por derrocamiento o la entrega a antagonistas radicales. Es de entenderse, por una parte, que bajo estos términos el régimen autoritario saliente queda impune, y por otra parte, que las sanciones a los dictadores y sus equipos de gobierno desincentivan el traslado del poder.

La democracia también deriva en la incertidumbre en el resultado de las elecciones, en las autoridades que surgirán y en la forma de gobierno que adoptarán, precisamente porque son competitivas. No obstante, eso no garantiza que el ejercicio del poder ulterior no ceda a las tentaciones de perpetuarse en él.

Así, los procesos de socialización desembocan en la democracia social y la democracia económica, con ciudadanos actores con derechos y obligaciones, así como con las mismas oportunidades de acceso a bienes y servicios.

Si la democracia es cara como planteamiento del lopezobradorismo, más cara sería no tenerla ha dicho el presidente del Instituto Nacional Electoral al sostener a la democratización de los procedimientos electorales y la evolución de las leyes en materia electoral como los activos para que no muera la democracia y, para hacer cada vez más robusto el sistema de partidos, un pilar fundamental junto con los procedimientos electorales que, garantizan un modelo electoral complejo pero funcional y con elecciones auténticas, periódicas y creíbles, en que la libertad de expresión es la constante, en un entorno muy complejo por la edad incierta en que hoy se desarrolla la historia del mundo.





