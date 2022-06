El metaverso, el networking, las ONGs y los negocios

José Juan Conejo Pichardo

La tecnología avanza a pasos agigantados y lo que sucede hoy con ella en un grupo reducido de personas, pronto será para todas.

En las ONG's y en los negocios sus activos digitales no son la excepción de estar en un crecimiento tecnológico acelerado y continuó, por ello en un tiempo no muy lejano las tecnologías de primer nivel se encontrarán en negocios pequeños al igual que en los grandes corporativos, de la misma manera en las ONG's ( Organizaciones No Gubernamentales) pequeñas como en las de corte Internacional.

Últimamente ha llamado la atención de dirigentes de ONG's, de emprendedores de negocios y empresarios la utilización de herramientas digitales novedosas, que den interacción con nuevas experiencias en comunicación y con ellas hacer Networking; actualmente una de esas herramientas son las plataformas tecnológicas del metaverso, las cuales todavía algunos sectores de la población piensan que esto es tecnología únicamente para juegos; no lo es así para un selecto grupo de masones visionarios que han dado uso a esta plataforma continuamente, sirviendo de puente de comunicación internacional, realizando conferencias, cursos y talleres; este grupo el sábado 18 junio dieron un paso importante e innovador en su plataforma de metaverso al inaugurar en ella su círculo de Networking élite, el cual lo efectúan de forma profesional y bajo los siguiente factores y esquema de trabajo: querer ayudar a otras personas, tener pensamientos de sembrador, buena energía, buena actitud y aptitud, compromiso, dar para recibir, hacer parte de un grupo selecto de personas emprendedoras de negocios, asistir de forma puntual, constante y disciplinada, querer conocer a más personas de su ONG, estar abierto a utilizar nuevas tecnologías, conectar diferente con la vida y las personas, construir más y mejores relaciones de confianza; en este evento virtual participaron de distintos países propietarios o representantes de negocios dirigidos al área de la salud, inmobiliaria, al ámbito de la educación, automotriz, a la formación y capacitación, créditos y financiamientos, asociaciones civiles, fundaciones, despachos jurídicos y venta especializada de servicios y artículos para el marketing por mencionar algunos de los giros de negocios que se dieron cita al evento; cabe hacer mención que el metaverso masónico fusionado con un círculo de Networking hacen una muy buena combinación de herramientas de comunicación, de relaciones de fraternidad y de negocios.

Si te ha pasado que buscas opciones eficaces y modernas para dar a conocer tu pequeña o mediana empresa, tu OSC ( Organización de la Sociedad Civil) u ONG, sus servicios y productos que ofreces en ellas y lo deseas de forma masiva y profesional, la opción que entra en primera escena sería el networking, cuyo significado en español puede verse cómo cultivar tu red de contactos, es por ello que este evento de masones es un ejemplo dentro de las organizaciones sociales de realizar redes humanas utilizando la tecnología y calidad para que sus integrantes puedan hacer crecer sus relaciones públicas, reafirmar amistades, sus ideales, juramentos, hermandad y fraternidad y después de ello darse muy posiblemente una buena relación de sociedad comercial para sus productos o servicios, conseguir proveedores, consejos, asesorías y consultorías; es notorio los grandes beneficios que se obtienen y uno de ellos es generar economía para sus familias, su organización, la sociedad y con ello poder hacer una buena filantropía y asistencia social.Vemos en el grupo de Networking élite del metaverso masónico un futuro de éxito por su honestidad, fraternidad, lealtad, formación de carácter, disciplina y por ser personas de buenas costumbres, todas características propias de un buen masón.

¡Hacer networking beneficia a todos!, desde profesionales que buscan empleo o nuevas oportunidades laborales, emprendedores con ideas innovadoras que necesitan inversores hasta empresas que de forma conjunta desean promover un producto/servicio han apostado por esta actividad.

Recordemos que la masonería es una organización muy antigua, discreta y secreta, de alcance mundial, progresista, movida por el sentimiento de fraternidad que busca la mejora del hombre en sociedad a través del desarrollo moral y el cultivo de numerosas disciplinas estimulando el intelecto, buscando el perfeccionamiento de los pueblos, así es como esta organización no gubernamental se encuentra en México utilizando el ya mencionado metaverso masónico desarrollado por Carlos Davila, quien lo comparte para toda la comunidad masónica mundial que tenga el buen deseo y voluntad de utilizarlo.

Por todo lo que he mencionado la masonería es una de las primeras organizaciones sociales en nuestro país en desarrollar e implementar tecnología de primer nivel y en utilizar un Networking profesional dirigido a millones de masones de todo el mundo a beneficio de su comunidad y de la humanidad en general, siendo un ejemplo a seguir para otras ONGs, OSCs y pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Existen organizaciones, eventos y personas que dejan una buena huella en la vida y el metaverso masónico con su círculo de Networking élite así lo hace.