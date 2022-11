Desde el Senado | Urgente una Ley Única y Nacional contra los Feminicidios

El martes pasado presentamos la iniciativa de reforma al artículo 73 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de darle facultades al Congreso de la Unión para legislar y crear un nuevo sistema de investigación y procuración de justicia sobre los asesinatos contra las mujeres.

En lo que va de este año, en Morelos se han cometido más de 90 asesinatos contra mujeres, de los cuáles sólo 31 han sido considerados como feminicidios. Es decir, únicamente una tercera parte de los homicidios son tratados con los protocolos penales del feminicidio, lo que incluso genera una peligrosa impunidad.

La reforma constitucional planteada, va encaminada a crear una Ley Única y de ámbito nacional sobre feminicidios, para que todos los asesinatos en contra de las mujeres, se tipifiquen y clasifiquen con ese tipo penal.

La tipificación del delito de feminicidio en los Códigos Penales de las diferentes entidades federativas, no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Penal Federal. Incluso en algunos de estos códigos existen lagunas legales que sólo han generado impunidad en contra de las mujeres.

Contar con un sistema único y nacional del delito de feminicidio, garantizará una mayor certeza jurídica. Se va a obligar a todas las Fiscalías Estatales a investigar este delito con perspectiva de género y con estricto respeto a los derechos humanos de las víctimas. Las familias de las mujeres víctimas de asesinatos, no tienen acceso a una justicia pronta y expedita.

Al mismo tiempo, se evitará que las autoridades de investigar y procurar justicia, revictimicen o criminalicen a las mujeres que son víctimas de asesinatos dolosos. Esta es una de las grandes preocupaciones de las familias de las víctimas, porque en varios casos pretenden culpar a las propias mujeres de haber sido asesinadas.

Las fiscalías especializadas para investigar los feminicidios de todas las entidades federativas, no tendrán pretextos de resolver cada uno de los casos. Hay muchos ejemplos en que los homicidios dolosos contra las mujeres, no se resuelven con total profesionalismo porque no son catalogados como feminicidios.

Si bien es cierto que deben mejorarse las estrategias de prevención de los delitos que se cometen en contra de las mujeres, también es cierto, que se requiere mejorar los protocolos de la Alerta de Violencia de Género, por parte de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).





Senadora Lucía Meza Guzmán

Redes Social: @LuciaMezaGzm