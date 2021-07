Datos relevantes de la Consulta Popular

¿Qué es la Consulta Popular? Es un mecanismo de participación mediante el cual las y los ciudadanos expresan su opinión sobre uno o varios temas de trascendencia nacional. ¿Cuándo se llevará a cabo? El domingo 1 de agosto de 2021, de 8:00 a 18:00 horas. ¿Cuál es la pregunta de la Consulta Popular 2021? La pregunta sometida a consideración del electorado es la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

¿Cómo participa la ciudadanía en la Consulta Popular? Acudiendo a las Mesas Receptoras de la Consulta Popular para expresar su opinión marcando "SI", cuando estén a favor, o "NO", cuando no estén de acuerdo con lo que se plantea en la consulta. ¿Qué se necesita para participar? Los requisitos para participar consisten en ser ciudadano/a mexicano/a, estar inscrito/a en el padrón electoral, tener credencial para votar con fotografía vigente y no estar suspendido/a en sus derechos políticos. S i la credencial de elector es 2019 o 2020 ¿se puede participar? Sí, con motivo de la jornada de la Consulta Popular, el Consejo General del INE aprobó extender la vigencia de las credenciales con años de vigencia 2019 y 2020 hasta el 1 de agosto de 2021.





¿Dónde se participa? En las Mesas Receptoras de la Consulta Popular que se instalarán el 1 de agosto. ¿Qué es una Mesa Receptora de la Consulta Popular? Es el órgano integrado por ciudadanas y ciudadanos, autorizados para recibir, clasificar y contar las opiniones emitidas y registrar los resultados. ¿Dónde se verifica el domicilio de la Mesa Receptora? Se ingresa a la dirección electrónica https://ubicatumesa.ine.mx/, se registra el estado y sección electoral que aparece en la Credencial de Elector, y se desplegarán el domicilio y mapa de la mesa receptora en la que se debe acudir para participar. ¿ Se puede participar en una Mesa Receptora regional o especial? No, es necesario se acuda a la Mesa Receptora que corresponde según la sección electoral que aparece en la Credencial para Votar.





¿Quién va a recibir y contar las papeletas? Las mesas receptoras estarán integradas por ciudadanos y ciudadanas. Serán personas que hayan fungido como funcionarios y funcionarias en las elecciones del 6 de junio. Estos vecinos y vecinas recibirán capacitación específicamente para contar las papeletas en la Consulta Popular. ¿Cuándo, cómo y dónde se publicarán los resultados? El Conteo Rápido y los Cómputos Distritales se efectuarán desde la misma noche de la jornada del 1 de agosto, conforme vayan llegando los paquetes a las 300 Juntas Distritales del INE, y se habilitará un micrositio en el que la ciudadanía podrá dar seguimiento en tiempo real a los cómputos. Los resultados finales se informarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y serán vinculatorios para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales cuando el INE indique que la participación total sea de, al menos, el 40% de los ciudadanos y ciudadanas inscritos/as en la Lista Nominal de Electores. Al 7 de julio de 2021, fecha de corte para la Consulta Popular, la lista se conformó de 93 millones 831 mil 284 registros.





¿Cuáles serán las medidas sanitarias para garantizar el derecho al voto y a la salud? Se retoman de las medidas contempladas en la operación de las casillas el día de la jornada electoral del pasado 6 de junio, que incluyen: el uso obligatorio de cubrebocas, el aseguramiento de una sana distancia entre las personas, la desinfección de las superficies con las que se entre en contacto, la aplicación de alcohol en gel a cada persona, la posibilidad de que

cada persona lleve su propio bolígrafo para marcar las papeletas, entre otras.





¿Dónde se pueden consultar las dudas? Para más información se pueden consultar las páginas: https://www.ine.mx/consultapopular/ y Facebook/INEMorelos, llamar a la línea gratuita 800 433 2000 o a través de WhatsApp, al número 55-5809-7300 (solo di Hola e Inés te contestará). En la democracia, contamos todas, contamos todos.









* Brenda Castrejón Hernández/ Vocal del Registro Federal de Electores en Morelos