Campañas al vuelo

Las campañas arrancaron en la totalidad del territorio nacional y con ellas la tradicional saturación “infodémica” procurada por los partidos, sufrida por la ciudadanía, aderezada por la carga psicológica que para todos significa vivir y sobrevivir en pandemia.

Desde el pasado 4 de abril y hasta hoy vencieron los plazos para iniciar la frenética carrera por ganar las preferencias del electorado tanto a nivel federal como local, en lo que serán las elecciones más grandes en América Latina tanto por el número de puestos disputados como por la asistencia esperada, 500 curules incluidas 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y las alcaldías con sus respectivas sindicaturas y regidurías en 30 entidades federativas, todo lo anterior será “el premio” para los partidos en contienda, con cerca de 94 millones de posibles votantes, parece que la curva pandémica será uno de los enemigos a vencer el próximo 6 de junio.

Dentro del inmenso abanico de candidatos desglosaremos a partir de hoy las particularidades más relevantes de los mismos, con el objetivo de coadyuvar al correcto establecimiento de las filias y fobias que pudieran causar, en una humilde pero objetiva (eso buscamos) opinión.

Clara Luz Flores Carrales, la morenista tricolor, candidata a la gubernatura de Nuevo León, ha sido diputada local y alcaldesa en tres ocasiones del municipio de Escobedo representando al Partido Revolucionario Institucional al cual renunció tras 22 años de militancia, arropada por Morena obtuvo la candidatura para aspirar a ser gobernadora, no sin antes pasar por una lluvia de protestas y conflictos internos en el partido, debido obviamente a su extracción priista.

Los militantes, ilusionados con la idea de ver como candidata a Tatiana Clouthier vieron justificado su recelo cuando explotó el escándalo de NXIVM (Nexium) la tristemente célebre secta denunciada Estados Unidos por explotación sexual, la candidata afirmó ante los rumores que sólo había tomado unos cursos en lo que se ostentaba como una organización de marketing multinivel y que nunca tuvo contacto directo con gente importante en el organigrama, el 24 de marzo de 2021 el teatro se le vino encima con todo y tramoya, Adrián de la Garza, candidato de la coalición “Va fuerte por Nuevo León” dio a conocer un video en donde aparece Clara Luz en entrevista con el fundador de Nexium Keith Raniere, quien purga una condena en el vecino país del norte por los delitos de tráfico sexual, delincuencia organizada y abuso a menores entre otras cosas, la candidata trató de revirar pero el golpe estaba dado y la popularidad que le favorecía en las encuestas se derrumbó, el pronóstico es reservado pero la cerrada competencia ya marca solo dos nombres: Adrián de la Garza y Samuel García.

María Eugenia Campos Galván mejor conocida como “Maru” Campos, candidata al gobierno de Chihuahua por el Partido de Acción Nacional, vinculada a proceso por el delito de cohecho, se le acusa de un presunto involucramiento en la llamada “nómina secreta” de Cesar Duarte y haber recibido 10 millones de pesos en sobornos, el proceso contra la candidata tiene un plazo de 6 meses para que la fiscalía finalice su investigación complementaria por lo cual regresaría nuevamente ante el juzgado para la audiencia intermedia hasta octubre, precisamente el mes en que Maru estaría tomando protesta (en caso de ganar) como gobernadora de Chihuahua, sus adversarios no han tardado en inconformarse ante el Instituto Estatal Electoral, alegando que la panista no cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos debido a que en el art. 23 de la Constitución Política del Estado se establece que el ejercicio de los derechos ciudadanos se suspenden entre otras cosas por estar procesado criminalmente, desde el auto de vinculación o declaración de haber lugar a causa contra los individuos aforados hasta que se dicte sentencia absolutoria ejecutoriada o se extinga la condena, pues mientras eso de determina, la defensa de Maru Campos, en donde por cierto se encuentran abogados del Ex Gobernador César Duarte (tremenda casualidad) han interpuesto un amparo para posponer por cuarta ocasión la audiencia de imputación, el tiempo avanza de forma inexorable pero la panista encabeza las encuestas a pesar del golpe mediático que su proceso representa.

Andrés Granier, apelando a una amnesia endémica, el ex gobernador preso en el sexenio anterior por el saqueo a Tabasco, exonerado en 2019 y con un delicado estado de salud durante 5 años, se ha recuperado “milagrosamente” y presume hoy en día su candidatura para la presidencia municipal de Centro representando a la alianza PRI-PRD y como las buenas noticias no llegan solas para la familia Granier, “Fabiancito” (el hijo de Andrés) quien fue exonerado del delito de defraudación fiscal, apoyado por el Tricolor va por una diputación local en el edén del sureste mexicano, lo que hay que ver en este país.

Para otra ocasión el análisis de otros elegidos por los partidos que hoy lanzan sus “Campañas al Vuelo” en este viacrucis que solemos llamar comicios, Una mención especial para el Gobernador Silvano Aureoles (PRD) quien en cobarde actitud agredió a un ciudadano que se encontraba manifestándose pacíficamente, obvio lo hizo con la valentía que a este tipo de personajes les otorgan sus guardaespaldas, en fin la buena noticia es que su mandato termina pronto.





M. En D. Michelle Alejandra Onofre Díaz

Profesora Universidad Autónoma del Estado de Morelos