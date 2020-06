Andrés Manuel le niega el aval del gobierno federal a los gobernadores de Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato

Aunque usted no lo crea distinguido lector las trampas institucionales que se han llevado en México en los últimos, por decir lo menos 50 años, ha sido con la connivencia del Gobierno Federal.

La operación es muy simple. Los gobiernos estatales piden préstamos. Se los autorizan sus congresos locales que los tienen controlados. Para no hacer mucha historia, el Secretario de Hacienda por órdenes del Presidente les acaba de negar que se hagan con la cantidad de 16,150 millones de pesos; repartidos 4600 al PAN de Tamaulipas; 6200 al de Jalisco que no se sabe su color de partido, pero aparentemente es Movimiento Ciudadano; y Guanajuato que abiertamente es PAN. El primero pidió 4600 que ya se los autorizó su congreso, y que estos préstamos iban hacer de bancos privados, pero la ley ordena que para que obtengan esos préstamos el gobierno federal debe de garantizar que se va a pagar, y así fue en el pasado, pero hoy la sorpresa es que no se autorizaron. Jalisco pretendió 6200 millones con los argumentos de la pandemia y otros y Guanajuato igual.

Frente a esto, quienes somos seguidores de las políticas de Andrés Manuel, que creemos en la izquierda que está transformando al país, es la mejor manera, que en este caso parar a estos gobernadores, porque seguramente que ante las próximas elecciones del año 2021, está bien prepararse con recursos, porque el objetivo al precio que sea es que la Cámara Federal de diputados pierda la mayoría que tiene MORENA para que los programas de gobierno de Andrés Manuel no se concreten y no permitan que complete su labor de gobierno de seis años. También hay que considerar que en la fila para pedir están los gobiernos de Coahuila, Michoacán, Colima y Durango; casualmente todos integran con diferentes colores la misma oposición; y aquí cabe una reflexión ¿Así eran los premios que daban los gobiernos anteriores: Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, De la Madrid, López Portillo, Echeverría, Díaz Ordaz, López Mateos, Ruiz Cortines, Miguel Alemán, y los demás? La respuesta es evidente; los bancos de la iniciativa privada obtienen ganancias importantes en intereses, que es la seguridad jurídica que le va a pagar el gobierno Federal si no le paga el gobierno local, y seguramente habrá comisiones y habrá premios para los que gestionan estos préstamos, para los bancos que los prestan y por supuesto para los gobernadores que van hacer la distribución de estos recursos; pero aquí hay que subrayar que para estas deudas locales los gobiernos estatales tienen la connivencia y la complejidad de los congresos locales; simplemente habría que revisar cualesquiera de los que he señalado, para saber que por ahí va el camino; pero con lo que no contaban, y no desde ahora sino probablemente desde que estuvimos batallando para que Andrés Manuel ganara la presidencia, es que pocos, por decir lo menos, excepto los 30 millones que votamos por él, estamos convencidos de que sería el mejor camino para México; pero los demás nunca, ni en sueños, pensaron que Andrés Manuel ganaría la Presidencia de la República, y sobre todo con ese apoyo popular tan importante, que ha permitido los resultados actuales.

También hay que agregar la otra cereza del pastel que está en juego: Son 15 gubernaturas que están repartidas actualmente, y que los de la oposición quieren hacerse de recursos para no perder esas gubernaturas, o en última instancia para lograr arreglos a nivel económico y comprar conciencias, elecciones y triunfos electorales; frente a esto exhorto a quienes me hacen el honor de leer estas líneas, a que cerremos filas por el bien de México y los mexicanos, y sobre todo apoyar a Andrés Manuel, en esta época tan grave de crisis, de atentados, como el que recién acaba de ocurrir en la Ciudad de México contra Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad, y que afortunadamente está vivo, y que esto mezclado con la pandemia y las crisis normales de la misma, tienen al país en una situación muy difícil, y sólo cerrando filas y apoyando a Andrés Manuel lograremos salir de las graves crisis económicas, de inversiones, de salud y sobre todo de honestidad para que sea una realidad el ataque a la corrupción.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com