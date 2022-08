Transportistas de Quintana Roo se adjudican trabajos del Tramo 6 del Tren Maya

Transportistas de Quintana Roo lograron adjudicarse los trabajos del tramo seis del Tren Maya que corresponde a la zona ubicada entre Tulum y Bacalar.

El líder del Sindicato Caja Roja, Antonio González Notario, confirmo el acuerdo e incluso indicó que estarán a cargo de realizar el transporte de materiales en todo este tramo y que iniciarán las labores en las próximas dos semanas.

“Logramos que los sindicatos locales Caja Roja y caja Blanca seamos invitados a realizar el trabajo de transporte de carga, tendremos un trato directo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las autoridades nos dijeron el trabajo es para ustedes pero se debe cumplir, el trabajo es para los transportistas locales”.

Antonio González Notario indicó que son más de 22 sindicatos de todo el estado de Quintana Roo que estarán participando en esta obra que realiza el gobierno federal y se estarán invitando a participar también a los sindicatos que no hayan entrado al acuerdo, siempre y cuando sean transportistas de la entidad y de municipios por donde no atraviesa este tramo.

Tramo 6 del Tren Maya. Foto: Víctor Flores | Corresponsal

“Nos comprometimos más de 22 sindicatos para hacer lo máximo posible para completar esa obra de interés nacional, estamos en un proceso de reclutamiento de transporte, son más de 23 sindicatos de Quintana Roo que estamos en esta alianza y tenemos un acuerdo en el que el sindicato que no logre cumplir la demanda, invitará a los otros sindicatos del estado, que no están en el acuerdo pero que no queden excluidos, vamos a echar mano de esos municipios para que participen”.

El líder del sindicato Caja Roja, Antonio González, precisó que los miembros de los sindicatos de volqueteros del Centro y Sur de Quintana Roo, están formando una alianza con sus homólogos de Escárcega, esto para evitar que transportistas de otras entidades puedan entrar a desplazarlos en las obras del tramo seis del “Tren Maya” que está realizándose en el sur de Quintana Roo, esto a fin de que no les quiten el trabajo por el que han estado luchando desde hace más de año y medio.

Finalmente indicó que “También tenemos los acuerdos con los sindicatos de Campeche, solamente debemos formalizarlo, esto para que no desplacen a la mano de obra local que vamos a brindar, hay sindicatos de otros estados que quieren venir a trabajar en esta obra, pero primero nuestra gente, primero Quintana Roo”.

Tramo 6 del Tren Maya. Foto: Víctor Flores | Corresponsal









