Enjambres sísmicos ponen en alerta a Mexicali: qué son y por qué suceden

México es un país con alta actividad sísmica, por ello, en distintas partes de la República se pueden percibir temblores debido a múltiples placas y fallas tectónicas que atraviesan el país. Esta madrugada, Mexicali tuvo más de 20 movimientos telúricos de entre entre 3.5 y 5.3 grados de magnitud con datos del sistema sismológico de Estados Unidos.

Es común que en zonas sísmicas se presente el fenómeno nombrado como enjambre sísmico, el cual, de acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM, es un conjunto de sismos menores, algunos imperceptibles para el ser humano. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) señala que son múltiples microsismos que se dan en una zona determinada.

De acuerdo con Hugo Delgado, ingeniero geólogo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, dichos enjambres se relacionan con rupturas múltiples de la corteza que se fracturan a distintas profundidades. El académico explica que cuando se quiebran dichas piedras, estas liberan energía acumulada; la cual provoca movimientos o vibraciones del suelo, generando microsismos.

Delgado explica que los enjambres de sismos pueden tener dos orígenes, uno tectónico y otro por magma; el primero se da cuando esta liberación de energía se genera en una placa, mientras que en el segunda se da cuando cuando magma volcánica proveniente de las zonas profundas, empuja y provoca movimientos sobre la corteza, lo que genera que se fracturen rocas, liberando energía entre fallas y fracturas.

"Si es un cuerpo magmático el que está ascendiendo y provocando el enjambre, hay posibilidades de que el cuerpo magmático quede dentro de la superficie, o que salga y eventualmente nazca un volcán" explica el ingeniero Delgado en un boletín académico de la UNAM.

El especialista aclara que en gran medida, los enjambres de sismos tienen un origen tectónico, pues no es muy común que se deba al nacimiento de un volcán. No obstante, no quita la posibilidad de que eso pueda suceder.

Cabe mencionar que en Ciudad de México, Durango y Michoacán están en constante estudio del Instituto de Geofísica de la UNAM y del Servicio Sismológico Nacional (SSN) por la posibilidad de que sus constantes microsismos se deban por el nacimiento de un volcán

Enjambre sísmico en Mexicali

La madruga de este lunes 12 de febrero, en Mexicali, tuvo más de 20 movimientos telúricos de entre entre 3.5 y 5.3 grados de magnitud con datos del sistema sismológico de Estados Unidos.

De acuerdo con el SSM, el primer sismo fue a las 12:36 hora local (2:36 am Centro de México) y fue de de 5.6 grados de magnitud, localizado a 62 kilómetros del suroeste de Santa Isabel, con una profundidad de 10 kilómetros.. Cabe mencionar que la mayoría de movimientos telúricos han sido en El Centro y en el condado de Valle Imperial.

Recordar que Baja California es una zona sísmica debido al choque de la Placa del Pacífico y la Placa de Norteamérica.

La gobernadora de Baja California, Marina Del Pilar canceló las clases en todos los niveles educativos del estado y pidió mantener la calma ante dicho fenómeno.

Amigas y amigos de Baja California, ante los sismos ocurridos durante la madrugada de este lunes, con epicentro en el condado Imperial, hacemos un llamado a la población para estar en calma y atentos a la información oficial. Hasta el momento, no se registran daños.



Protección Civil de Baja California no reportó daños ni heridos tras el enjambre de sismos que cimbró a Baja California.