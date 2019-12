Michoacán dejará de pagar a maestros

MORELIA. Esta semana habría condiciones para signar un nuevo acuerdo sobre la federalización de la nómina educativa de Michoacán, dijo el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

El mandatario informó que tras la reciente visita de Andrés Manuel López Obrador a Michoacán se le informó sobre la conclusión de los procedimientos ordenados por la misma Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los servicios de educación básica estatales se trasladen hacia la Federación.

“-En el alcance- debe estar especificado en un transitorio que esa cantidad se mandará a un fideicomiso o a un fondo para el pago de la nómina magisterial, sino los maestros nos van a reclamar”, sentenció el titular michoacano al estimar que entre jueves o viernes turnarían el alcance al Congreso local, insistiendo en que sólo falta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dé el visto bueno para hacer tal modificación.

Sin embargo y hasta el cierre de esta edición no se tuvo más información al respecto. Federalización de la nómina no repercute en alcance presupuestal Si bien reconoció que, para iniciar el análisis del paquete económico 2020 por parte de las comisiones unidas de Hacienda y de Presupuesto se requiere el alcance presupuestal que turne la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) al Congreso, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Hernández Vázquez, éste no se verá afectado si se concreta la federalización de la nómina magisterial.

Lo anterior, al argumentar que el sector educativo presenta un déficit educativo de hasta siete mil millones de pesos.