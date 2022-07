Masacre en León: Iban por dos y atacaron a 14 en fiesta familiar, aseguran autoridades

La secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sophía Huett López, aseguró que en el ataque a la familia del fin de semana pasado donde 14 personas fueron atacadas a balazos y seis de ellas murieron, los objetivos principales de los sicarios era dos personas, de acuerdo a la información preliminar.

“De información preliminar es que el ataque había sido por personas a bordo de motocicletas, insisto, con un fin muy específico o con un objetivo, de hecho dos personas de manera muy específicas identidades”, comentó.

La funcionaria estatal pidió tener cuidado con el “cobijo social al crimen”, pues hoy las dinámicas familiares son más complejas por el tema del consumo de drogas y la participación de algunos de los integrantes en la fase de venta de sustancias tóxicas.

“Hay que tener cuidado con el tema del cobijo social al crimen, hay que tener cuidado con lo que está ocurriendo en nuestras propias casas porque el tema de quien compra droga directa o indirectamente está financiando la compra de armas, la contratación de nuevos homicidas, etcétera”, agregó.

Huett explicó que estas situaciones ocurre porque hay un interés económico de por medio y alguien quiere tener cierto control de actividades criminales y va a pasar por quien sea para conseguir apoderarse de una actividad ilegal.

“Hoy tenemos ante nosotros delincuentes que no reparan en cumplir un objetivo criminal únicamente en contra de una persona sino generar un esquema de venganza o generar una acción agresiva en extremo o violenta en extremo como podría ser privar de la vida prácticamente, no a quienes son sus objetivos, sino quienes estén presentes”, dijo.

A las familias que se encuentren en una situación así les dijo que sus únicos aliados son las autoridades ya sean estatales o municipales y que se pueden acercar a ellas sin temor a ser criminalizadas.

“No hay criminalización porque sabemos que hoy las familias están en un momento complejo, insisto, con quienes van a encontrar su principal aliado o aliada es en las autoridades porque efectivamente, y no lo hablo en este caso en particular, la Fiscalía es quien lo va a determinar, pero cuando existe la participación de un integrante de esa familia a la que se pone en riesgo es absolutamente a toda la familia”, comentó.

Dijo que es un tema que se tiene que evitar en familia en conjunto con las autoridades y que entre menos consumo de drogas haya los índices de violencia también van a disminuir.

