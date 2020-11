Habrá dos nuevas universidades públicas en Istmo de Tehuantepec

Después de 40 años, en el Istmo de Tehuantepec contaran con universidades públicas. Se trata del establecimiento de universidades tecnológicas y politécnicas. Forman parte del Corredor Interoceánico, que impulsarán las especialidades universitarias en la formación inicial de 2 mil jóvenes de la zona del megaproyecto.

Ya se firmó el convenio entre la Secretaría de Educación Pública y el Corredor Interoceánico para la impulsar la educación universitaria en la región. “Es un vuelco al sistema educativo y a la visión de mano de obra laboral calificada con educación universitaria”.

En enero, iniciarán clases en las instalaciones de una preparatoria en Salina Cruz dijo a El Sol de México el fundador del Patronato para el Establecimiento de las Universidades Politécnicas de Oaxaca, abogado Óscar Solórzano Méndez.

Comentó que la creación de este sistema universitario tendrá un impacto definitivo en todos los municipios costeros como del Istmo de Tehuantepec y evitar la migración de los jóvenes a través del ofrecimiento de un abanico de carreras de Ingeniería, Contaduría, Derecho y Medicina, para el desarrollo de la región y atender la gran demanda de salud pública.

En entrevista señaló que los Tecnológicos existen como un sistema de instrucción tecnológica regionales. Lo que no existe son universidades públicas. La de Salina Cruz y Matías Romero, van a ser universidades.

¿Cuál es la diferencia?

-En el Istmo de Tehuantepec hay 3 Tecnológicos, el de Comintacillo, Juchitán y de Salina Cruz. Solamente brindan instrucción técnica. No hay carreras universitarias como Derecho, Contaduría, Ingeniería, Medicina, sobre todo, que es lo que más buscamos.

Nunca en nuestra historia habíamos tenido una universidad en la costa de Oaxaca. Van a ser las primeras.

Del Sistema de Unidades Tecnológicas y Politécnicas, vamos a tener dos de entrada: la Tecnológica en Matías Romero y la Politécnica en Salina Cruz.

¿Cómo las lograron?

-Hace aproximadamente dos años hice una petición verbal al presidente de la Republica. Y después de un recorrido se hizo la petición formal ante la SEP y sobre todo el gran impulsor el profesor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, investigador emérito de la UAM Xochimilco. Es uno de los grandes ecologistas del mundo.

Y al lado del doctor Herminio Baltazar Cisneros, coordinador nacional de este sistema de Tecnológicos y Politécnicos. Ambos estuvieron en Salina Cruz.

También acompaña este iniciativa la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca. Hablamos con ellos de la oportunidad de que los muchachos tuvieran lo que nosotros no. Hubo que salir del Istmo, como yo para estudiar en la universidad.

Por eso esta necedad educativa, porque tuvimos que salir de Salina Cruz a la capital de Oaxaca a estudiar Derecho. Y lo entendió perfectamente. Se sensibilizaron.

Las diputadas locales de Morena que son maestras, sobre todo la profesora de primaria Inés Leal Peláez, trabajan para llevar la Universidad Politécnica a Puerto Escondido. Con ella se tramita. Toda la región de la costa oaxaqueña, en toda su historia, no tiene instrucción superior gratuita.

El sistema de universidades en Oaxaca, en el sexenio del gobernador José Murat Casab se crearon y con el lema de gratuitas, pero no son así, porque se da una cooperación voluntaria, que es muy elevada. No es gratuito ese sistema. Tiene varias universidades en algunas regiones del Estado, pero no son accesibles para jóvenes con carencias económicas.

¿Cuántos jóvenes podrían acceder a estas universidades tecnológicas y politécnicas?

-En una primera etapa, anunció la SEP hace unos días, que aproximadamente 2 mil jóvenes matriculados en cada una de las universidades en Matías Romero y Salina Cruz. Serían 4 mil jóvenes.

¿Cuáles carreras se van a impartir?

-Las carreras que se van a impartir serán acordes con las necesidades del Corredor Interoceánico. O sea, que ya no será como antes que llegaba una refinería o armadora de buques y los mandos medios superiores de esas empresas eran importados de otros lugares del mundo o de otras ciudades del país.

Ahora, los jóvenes van a tener el gusto de terminar su carrera y cubran las necesidades que pretenda el proyecto del Corredor Interoceánico. Es un vuelco al sistema educativo y a la visión de mano laboral calificada, de educación universitaria.

¿Cuándo inicia este proyecto?

-Se van a empezar a construir a partir del próximo año, pero en Salina Cruz, hicimos un convenio con la preparatoria César Linton Rodríguez, una preparatoria federal por cooperación para empezar en el primer trimestre del 2021, con las primeras asignaturas.