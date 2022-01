Carnaval de Mazatlán en la cuerda floja por aumento de casos Covid-19

En medio de lo que parece ser una cuarta ola en la pandemia de Covid-19, el Carnaval de Mazatlán parece estar en la cuerda floja ante el incremento de contagios en la ciudad.

Luego de que el secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, comentara que se podría cancelar el evento, el presidente del municipio, Luis Guillermo Benítez Torres, indicó que no se ocupan las amenazas, porque son conscientes y responsables con la situación actual.

“Sabemos cuándo sí y cuándo no. Hoy leí en las noticias que se cancela el Carnaval de Río de Janeiro, que es el más importante; de ser necesario y si esto continúa igual, pues haremos lo mismo, pero no es de amenazas, es de platicar entre nosotros, para bien de la ciudad… vamos a valorarlo, porque el Carnaval no se puede tirar, a lo mejor no se cancela, a la mejor se pospone a otras fechas, cuando las condiciones sean mejores, pero yo quiero repetir, no se trata de amenazar, somos gente responsable, que queremos a los mazatlecos y luchamos por la salud, sin olvidar lo económico”, manifestó.

El alcalde Benítez Torres aseguró que si es necesario suspenderlo, se hará, y recordó que ya se hizo una vez con excelentes resultados, por lo que, de ser necesario, se tomará la decisión sin necesidad de que otra gente les diga, porque son muy conscientes de la situación.

Destacó que van bien aventajados con los preparativos del Carnaval, ya se dieron anticipos a los artistas, quienes no se mueven si no les dan su anticipo, además de los compromisos de compras para el evento.

El primer edil dijo que vio la cifra de contagios en la ciudad, que cerró el martes con 103 casos, pero recalcó que el número de fallecidos no se mueve, por lo que llamó a tenerlo claro, además de que la gente debe aprender a vivir con la realidad que representa el Covid-19, por lo que se debe de cuidar más, sobre todo cumplir con los protocolos.

De no suceder otra cosa, el Carnaval de Mazatlán 2022 está programado para realizarse del 24 de febrero al 1 de marzo.