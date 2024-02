Alumnos de Conalep en Guanajuato brillan en el mundo de la robótica

León, Gto.- En el mundo de la robótica educativa, Conalep Silao ha demostrado ser un referente destacado, participando exitosamente en el Torneo Mundial de Robótica WER (World Education Robotic por sus siglas en inglés) desde 2016.

Este torneo educativo, único en el mundo, tiene como objetivo estimular el desarrollo intelectual, la competitividad y promover una visión actual de la globalización entre estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria.

El equipo Robonau está conformado por el coach y profesor Edgar Iván Hernández; el capitán del equipo, Emilio Gustavo; el armador, Axel Natael y su programador, Luis Ángel, quienes estudian quinto y tercer semestre de mecatrónica e informática en el plantel Conalep Silao.

Desde su participación en 2016, Conalep Silao ha alcanzado notables logros. En 2019 lograron obtener el primer lugar y en el último torneo, celebrado en Shanghái, China, en 2023, con el equipo Robonau obtuvo el cuarto lugar a nivel mundial, consolidándose como un líder constante en la competencia.

En 2021, se posicionaron con el tercer y cuarto lugar en la competencia nacional, que se realizó de manera virtual y los impulsó, en el 2022, a obtener el segundo lugar, con lo cual ganaron un viaje a Michigan, Estados Unidos, para conocer la empresa Ford.

En entrevista con la Organización Editorial Mexicana, Edgar Iván Hernández, quien ha liderado el equipo desde 2017, contó la difícil pero satisfactoria travesía para lograr grandes cosas junto a sus educandos.

“En 2017 me invitaron a concursar en proyectos de robótica y realmente fue como un reto para mí, pues al no saber muchos temas de electromecánica, fue un tema nuevo para mí, a mí siempre me gustaron los retos, entonces fue cuestión de ir aprendiendo junto con los chavos que estaban en robótica y aquí fue donde inició el gusto por esta nueva etapa de mi carrera y me fui adentrando cada vez más en la robótica”, expresó Edgar Iván Hernández.

Compartió sus experiencias y desafíos como coach, destacando la importancia de trabajar en la actitud y mentalidad ganadora de los estudiantes.

“El reto más grande es trabajar con la mente de los muchachos, pero no en cuestión de conocimientos, en cuestión de actitud, cambiar la actitud del chico de ser un simple alumno a tener una mente de ganador y sacrificar muchos de sus tiempos para dedicarnos a este entrenamiento de robótica. Cada año te vuelve más experto y empiezas a trabajar mejor con cada uno de los alumnos”.

Entre los mejores del mundo

Asimismo, los alumnos Emilio, Axel y Luis también expresaron sus vivencias y aprendizajes en el mundo de la robótica. Desde el análisis y la programación hasta el desarrollo de habilidades en comunicación y trabajo en equipo, los integrantes del equipo Robonau resaltaron la diversidad de aspectos que aborda este desafiante campo.

“Lo que más me llama la atención es lo del análisis, aunque, a veces, pues es lo que menos tenemos porque, pues, las pruebas a veces son algo estresantes, pero me gusta mucho analizar las pruebas y sobre todo programarlas, que es la como la rama de mi carrera”, comentó Emilio.

Por su parte, Axel coincidió en que se mejora la comunicación, pero sobre todo el trabajo en equipo.

“Desarrollamos también mejor comunicación porque, pues, en la competencia tienes que comunicar las ideas con tu equipo para ver qué es lo mejor, que lo que tengas que hacer sea la mejor opción para resolver alguna prueba y pues es lo que me ayudó mucho en esta competencia”, aseveró Axel.

Tanto los alumnos como el profesor aseguraron que Guanajuato ha destacado como un estado impulsor de la educación tecnológica, fomentando la participación en proyectos como el torneo WER y otros concursos de robótica a nivel estatal.

“Lo que ha hecho Guanajuato es impulsar esta educación, crear competencias a nivel de tecnología, la robótica ha tenido más auge en Guanajuato y lo que ha hecho el estado es impulsar o promover estos proyectos para que los chicos se sientan más interesados, y, por lo tanto, tengan mayor conocimiento y puedan sobresalir en estos concursos a nivel internacional”, aseguró el coach Edgar Iván Hernández.

El viaje a China fue una experiencia inolvidable para los estudiantes, quienes destacaron la emoción de representar a su municipio, estado y país en el otro lado del mundo, y el haber viajado y conocer otros países.

Platicaron sobre los desafíos enfrentados, desde la complejidad de las pruebas hasta la coordinación con equipos de diferentes partes del mundo, aunque aseguran que hablar diferentes idiomas no fue problema.

Por otro lado, el apoyo del gobierno municipal y el estatal ha sido fundamental para el éxito del equipo Robonau, cubriendo gastos de inscripción, vuelos y algunos viáticos.

Conalep Silao continúa siendo un ejemplo de excelencia en robótica educativa, dejando huella en el Torneo Mundial de Robótica WER, resaltando que Guanajuato es el único estado de México en el que equipos participaron en dicho concurso.

