Acapulco tras Otis: reportan ocupación hotelera mínima

ACAPULCO. El primer periodo vacacional después de la destrucción que dejó Otis arrancó en Acapulco con apenas 35 por ciento de reservaciones de las tres mil habitaciones ya disponibles, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez, quien confió en alcanzar una ocupación de 80 por ciento en esta temporada.

“No tenemos totalmente al 100 por ciento las instalaciones de ningún hotel en Acapulco, pero de lo que se trata es de dar un buen servicio y una buena atención”, comentó Saldívar Rodríguez.

El empresario hotelero contó que todos los días los turistas llaman para reservar o preguntar cómo avanza la reconstrucción tras el paso del meteoro.

Las autoridades de Turismo, tanto locales como federales, esperan que estén listos cuatro mil 500 cuartos de 127 hoteles que abrieron sus puertas, de las 19 mil 600 habitaciones que tienen las 310 hospederías que hay en el puerto.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez Aveleira, dijo que los hoteles abrirán entre 50 y 70 por ciento de las habitaciones que hay en las tres zonas turísticas del puerto.

El representante de la AHETA comentó que el número de visitantes puede aumentar conforme avance el periodo de asueto debido a que algunos turistas llegan sin reservación.

Domínguez Aveleira comentó que este viernes ya operaban los hoteles Emporio, Ritz, El Mirador, Alba Suite, Suites Jazmín, Playa Suites y One Diamante, mientras que en los próximos días abrirá el Holiday Inn La Isla.

El 90 por ciento de la hotelería de Acapulco registró daños severos que en algunos casos llevaron al cierre de algunos inmuebles ubicados en la zona Dorada del puerto, como el hotel Dreams, el Amarea y El Cano, recordó Domínguez.

En la mayoría de los casos, los empresarios de esta industria no recibieron apoyos de las autoridades ni fueron censados para recibir ayuda para reparar los inmuebles; otros reconstruyeron sus instalaciones con los pagos que les otorgaron las aseguradoras, y aquellos que no tenían seguro contra fenómeno meteorológico utilizaron los ahorros o el recurso destinado para el pago de aguinaldo de los trabajadores, por lo que podrían pagarlo hasta enero próximo.

Jorge Laurel, empresario hotelero, dijo que no fue censado y reprochó que no se tenga un plan de reconstrucción para la mediana, pequeña y micro hotelería que no puede acceder a créditos bancarios en este momento.

En un recorrido por la zona hotelera, El Sol de Acapulco observó cómo empleados de la construcción realizan reparaciones a los inmuebles a los que ya los turistas arribaron a partir de este fin de semana para el periodo vacacional que concluye el próximo 7 de enero, de acuerdo con el calendario escolar vigente.

También los turistas que llegaron se encontraron con calles y camellones con montones de basura, escombros de las casas y edificios dañados por el fenómeno meteorológico que golpeó al puerto el pasado 25 de octubre.

Los turistas, que durante estas vacaciones llegarán a vacacionar a Acapulco, encontrarán servicios limitados en restaurantes y bares, los cuales no tendrán discotecas abiertas, ya que tienen horario de cierre de las 22:00 horas.

A pesar de que no existen todas las condiciones normales de atractivos turísticos, decenas de viajeros decidieron darle una oportunidad a Acapulco.

“Hay que apoyar un poco al puerto porque desafortunadamente el desastre ya ocurrió y se ven muchas partes afectadas, pero las playas ya están listas y poco a poco se irá levantando”, expresó Enrique Padrón, turista originario de la Ciudad de México.

Asimismo, Antonio, quien llegó con su esposa e hijas de la ciudad de Iguala, dijo que sin ningún problema los paseantes pueden visitar el puerto, “pueden venir más turistas y darse una escapadita, no se van arrepentir, vale la pena, hay que ayudar de manera recíproca al puerto con la economía y por otro lado nosotros como familia el esparcimiento y la distracción”.

Por su parte, el director de ventas del hotel Emporio, Juan Yañez García, informó que poco después de las 6:00 horas de este viernes recibieron al primer huésped luego de más de 45 días de estar cerrado, hecho que emocionó a todos los empleados, los cuales laboran con toda la plantilla completa, que son más de 300 personas. Con información de Heidi Nieves/El Sol de Acapulco