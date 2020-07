Jaime Bonilla, gobernador de BC, confirma que tuvo Covid-19

Tijuana.-El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, confirmó que padeció Covid-19.

Durante su transmisión matutina, el mandatario platicó que en el mes de enero tuvo tos fuerte, dolor de cabeza y cansancio.

"Después de una reunión me hicieron análisis y me checaron todo, después me dijeron que era sinusitis", comentó.

Foto: La Voz de la Frontera

En marzo, cuando llegó la ola de Covid, el mandatario señaló que identificó sus síntomas con los del virus, por lo que se hizo la prueba PCR para identificar si estaba contagiado.

"Salí negativo del PCR, pero me hizo el examen de anticuerpos y salí positivo", comentó.

Bonilla mencionó que cada semana se hace estudio de anticuerpos para detectar si sigue inmune al virus, además de que se ha hecho en tres ocasiones más la PCR.

México se encuentra en el tercer lugar de países con mayor número de fallecimientos por Covid-19 y hasta el día de ayer se tenían registrada 32 mil 14 muertes, 268 mil 8 casos confirmados acumulados y 26 mil 557 casos activos.

