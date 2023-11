Tortilleros, blanco de los extorsionadores

En lo que va del año se han registrado al menos 50 casos de extorsión a tortillerías de Morelos, un delito que va en aumento en el estado, pero que no solo perjudica a los establecimientos, sino también a quienes proveen el insumo principal, es decir el maíz, e incluso ha forzado el incremento en el precio del producto para poder cumplir con las cuotas.

En entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca, Antonio Vázquez Quezada, presidente del Consejo de la Masa y la Tortilla en Morelos, indicó que dicha situación se ha visto reflejada mayormente en municipios de la zona sur y oriente de la entidad, donde vendedores de uno de los principales insumos de la canasta básica y más codiciados por los mexicanos sufren las consecuencias del crimen.

Recordó que estos hechos delictivos contra el ramo se han visto reflejados en que el 14 de noviembre tres establecimientos fueron baleados e incendiados por varios sujetos; dos en Cuautla y uno más en el municipio de Ayala.

“La situación cada vez está más complicada. Quisiéramos que no llegara a ser un foco rojo como se dice. Estamos en alerta porque sí está complicado, sobre todo en la zona oriente. Hace unos cuantos días hubo un suceso en el que balearon tres tortillerías del municipio de Cuautla y de la zona sur; en Puente de Ixtla siguen quemando negocios por falta de pago en el cobro de piso”, reveló.

Señaló que en lo que va del año a la asociación han llegado 50 casos de dueños de tortillerías a quienes los delincuentes les han llegado a pedir dinero para dejarlos trabajar de manera tranquila, y enfatizó que nunca antes, como ahora, habían padecido los actos de violencia derivados del delito de extorsión.

Dijo que anteriormente lo más común eran los robos o asaltos; sin embargo, este hecho pone aún más en riesgo la vida de los comerciantes y de su familia, así como su patrimonio: “La verdad nunca habíamos tenido tan grave la inseguridad como el día de hoy, sí había robos o tentativa de estos y asaltos, pero nunca la habíamos pasado tan mal”, agregó Vázquez.

En este sentido, dijo que el delito de extorsión ha incrementado hasta un 70 por ciento en este 2023 en comparación con otros años, lo cual es por demás preocupante, pues dijo que así sea un 10 por ciento de aumento las autoridades deben actuar para frenar esta situación.

“En datos porcentuales puedo decir que ha aumentado un 70 por ciento, lo cual es bastante, simplemente un 10 por ciento que aumente es mucho, tal vez haya tolerancia en algunos casos, pero ahorita la incidencia sigue y sigue, y pues esto es preocupante”, refirió el empresario.

Respecto al precio de la tortilla, señaló que en la zona metropolitana (28 pesos el kilo) aún no incrementan los costos para poder nivelar lo que se paga de ”cuota” por concepto de piso.

“Afortunadamente (en la zona metropolitana) no estamos en esa forma de trabajo como en otros estados que sí tienen que aumentar los costos de sus productos para poder pagar el cobro de piso. Entonces en Cuernavaca no tenemos ese problema y no queremos llegar hasta ese extremo”, indicó.

Cuautla encabeza denuncias

Pero esta situación ya se empezó a reflejar en municipios como Puente de Ixtla, uno de los que más ha sufrido extorsión en la entidad, en donde el kilo pasó de 21 hasta los 28 pesos para poder solventar los sueldos de trabajadores y las ganancias.

Según cifras del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Morelos, Cuautla encabeza la lista de denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) con 43, un incremento de más del 126 por ciento en comparación con el año 2022; por detrás está Cuernavaca con 18; Yautepec, 17 y Puente de Ixtla, 10.

Sobre el modus operandi, los delincuentes previamente dejan mensajes escritos en los establecimientos para luego llegar por el dinero: “Dejan sus recaditos ahí debajo de la cortina o los dejan pegados en las cortinas y esa es la manera en que operan en algunas zonas de las regiones oriente y sur de Morelos”.

Refirió que han tenido el conocimiento de casos en la zona oriente, donde quienes abastecen de maíz mediante camiones también han sido víctimas de esta situación y de otros actos de inseguridad que hacen que el insumo no llegue al destino.

“A veces en otros municipios del estado no permiten entregar porque ya están acechando a los proveedores", explicó.

Añadió que ante esto se han visto en la necesidad de tener que comprar los camiones con seguro para recuperar un poco de lo invertido en caso de que pase algo extraordinario, cosa que antes no sucedía.

“A veces debemos comprar un camión de maíz, pero con seguro, y aún así se pierde, porque muchas veces se pierde antes de llegar al punto de venta”, indicó.

Señaló que actualmente en la zona metropolitana no se da tanto esta situación del llamado cobro de pis; sin embargo, no se salvan del todo de la delincuencia, pues se registran asaltos a los establecimientos a altas horas de la noche.

“Eso también nos pega, de por sí son pocas las ventas y se llevan lo poco que se ha juntado en el cajón”, externó.

El delito de extorsión sigue siendo uno de los que menos se denuncian, por diversos factores, pues de enero a octubre del 2023 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra únicamente 177 denuncias ante la Fiscalía del Estado.

Vázquez Quezada explicó que esto se debe principalmente al miedo a las represalias que tienen las víctimas, pero además a la poca confianza en las autoridades encargadas de procurar justicia.

“La mayoría de compañeros y de otros negocios tienen familia, es un patrimonio que tenemos nosotros y de ahí vivimos; en los casos que se ponen la denuncia las autoridades no le dan seguimiento, al menos quedan las evidencias, pero hasta ahí".

Hizo un llamado a las autoridades para atender esta problemática y que no se pierdan negocios por este tipo de situaciones que les siguen golpeando: “Quiero pedirle a las autoridades que atiendan este llamado: que presten atención, nosotros nos comprometemos a presentar las denuncias y darles seguimiento para que no se queden estancadas estas carpetas de investigación”.