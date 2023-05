Seguirá en prisión presunto defraudador de Unisol

Leonor Figueroa y Leonicio Hernández, fundadores de la Universidad del Sol (Unisol) fueron víctimas de un fraude durante la compra de su instrucción en el 2015.

Actualmente hay un presunto culpable por el delito de fraude, ya que el pago de la misma se hizo a través de cheques sin fondos, se trata de Fernando Cipriano “N” y es señalado por defraudar a las víctimas por la cantidad de más de 30 millones de pesos.

El 30 de abril de 2023 se realizó una audiencia en la que el juez ratificó prisión preventiva en contra del presunto imputado, luego de la revisión de medidas cautelares.

"No se dejó en libertad al acusado porque el juez consideró que es una pérdida de la libertad justificada", informó Leonor.

Tras siete años de investigación en este caso, aún no se ha dado con el resto de personas que fueron cómplices de este delito y tampoco inició el juicio en contra del presunto imputado; actualmente está en prisión preventiva por evasión de la justicia.

"El Ministerio Público no ha llamado al resto de actores del delito, puede ser negligencia o por otros motivos como corrupción", agregó Leonor Figueroa.

¿Qué sigue entonces?

Leonor manifestó su desesperación y pérdida de ánimo para continuar con el caso, ya que este proceso de litigio resulta muy desgastante, aseguró. Afectada por el fallecimiento de su esposo Leonicio Hernández, el pasado 24 de abril, aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) hace caso omiso. Lo que sigue es esperar y cerrar la etapa "intermedia" del caso, en la que se hace entrega de todas las pruebas por parte del imputado y la víctima ante el juez, para iniciar el juicio.

"Yo misma he buscado al Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, pero no me atiende", compartió.

Las personas que compraron la escuela con cheques falsos lograron liquidar todos sus bienes, y desaparecer la institución educativa en el estado.