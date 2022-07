'Es lo único que quiero, que me devuelvan a mi niño'

A dos semanas de la desaparición del niño Antonio Alexander, su madre María Inés Salgado lanza un nuevo grito de ayuda para que el menor regrese a su casa en la colonia Emiliano Zapata, del municipio de Tlaquiltenango.

"Por favor que se comuniquen, o incluso lo pueden dejar cerca de donde está cerca una policía, comandante, en donde alguien mire; en donde alguien lo vea y nos reporte que ahí está el niño. Nosotros no vamos hacer nada en contra de nadie, contra ninguna persona, lo único que quiero y pido es que ya nos regresen a mi hijo. Ya son muchos días."

Antonio tiene 11 años, tenía poco de haberlos cumplido

"Se llama Antonio Alexander Mojica Salgado, y le decíamos 'Toño'. Él es un niño noble, con todos los de aquí de la colonia se llevaba, nunca fue grosero, siempre fue amable, nunca trató a nadie mal. Por eso me da mucho coraje y dolor que se enseñaron con un niño, con un niño que no se puede defender. ¿Por qué se meten con los niños? Ellos no se saben defender de las personas", expresa María Inés entre sollozos.

La búsqueda del menor continúa en los campos, canales de riego y la zona cerril de la colonia donde la familia renta una humilde vivienda y en donde permanece con la esperanza de encontrarlo luego de que desapareciera en el Rancho Brasiles.

"Yo tengo fe en en Dios que voy a encontrar a mi niño, vivo, o como quiera que me lo hayan dejado. Yo lo único que quiero es que me devuelvan a mi niño".

Dos semanas de incertidumbre

Antonio Alexander salió a finales de junio con su papá, Francisco Javier Mojica, y vestía una playera negra con un logotipo verde, un pantalón de tela color verde militar con resortes, huarachitos de grapa y llevaba una gorra azul mezclilla. Tiene el dedo anular fracturado, su complexión es robusta, tez clara y cabello lacio oscuro.

El cuerpo sin vida del padre de Alexander se localizó en el Rancho Brasiles, pero del menor nada se sabe desde entonces.















