Proyecto de 'Patrullas Rosa' requiere recursos y apoyo

El proyecto de patrullas rosas en los municipios no va a funcionar si no se destinan los recursos económicos necesarios para fortalecer estas acciones, pues muchas de las mujeres que solicitan apoyo se encuentran en extrema vulnerabilidad ya sea económica o física, así lo aseguró Ariadna Urbina Ayala, integrante de la organización feminista “Género 33”.

"Si no ponemos un recurso muy específico para estas unidades que a veces tiene que ir por mujeres que salieron solamente con sus hijos y nada más, ni para los pañales ni para la comida, pues no va a funcionar y a veces esta mirada de género no se está poniendo a la hora de elaborar los recursos y de otras herramientas que deben de tener”, aseguró.

En este sentido comentó que el reto que los ayuntamientos es muy grande, pero no solo para los municipios que cuentan con alerta de género sino todos para que Morelos pueda salir de los primeros lugares de violencia contra la mujer pues tan solo en 2021 esta organización reportó 90 asesinatos contra mujeres.

“Es un reto histórico que nos ha llevado como Estado a posicionarnos en los primeros niveles de violencia, particularmente la feminicida que no ha bajado. Pero este reto implica la formación y capacitación así como el desarrollo de habilidades que por favor se debe de tener todos los municipios”, comentó Ariadna Urbina.

Otro punto que se debe de tener en consideración en la seguridad humana desde una óptica con perspectiva de género y es justamente donde se debe atender la forma en que se va a conformar el recurso policial para brindar apoyo y protección a las mujeres en Morelos.

Ariadna afirmó que se debe plantear si los “policías de género van a seguir funcionando o no dentro de los municipios que se encuentran con alerta de género, para seguir impulsándolos y capacitándolos”. Por ahora dijo, se tiene una alta expectativa en las nuevas encargadas y encargados de las instancias de la mujer con el fin de cumplir el objetivo principal que es disminuir la incidencia de violencia.





