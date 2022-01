Prevención del delito, clave para la seguridad en Cuernavaca

A partir de este 1 de enero la seguridad en Cuernavaca transitará en tres ejes: prevención, inteligencia y reacción, los cuales tendrán que estar acompañados de la sociedad civil y hasta de las mismas universidades, tanto públicas como privadas, al ser el punto de reunión de los jóvenes.

En entrevista, la próxima titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, Alicia Vázquez Luna, afirmó que el combate a la inseguridad avanzará en el gobierno municipal 2022-2024 en tres rubros fundamentales que tendrán que ser atendidos, no solo por los servidores públicos, sino también por la misma sociedad.

En primer lugar y como parte de una prioridad para la siguiente administración, será la prevención social de la violencia, reconociendo que la ciudad enfrenta una severa crisis en la materia.

En segundo plano, la inteligencia que les permitirá contar con todo un ejercicio claro de la información, a fin de conocer dónde están sus polígonos y por último, la reacción que estará en manos de los elementos policiacos.

“Lo he dicho hasta el cansancio cualquier policía no puede solo, sino reactivamos socialmente a esa célula que es tan fundamental para un estado y el municipio. Esa es la prioridad, la prevención social de la violencia, no solo conocer las causas, sino atenderlas, aquellas que generan violencia”.

Para la aplicación de estos tres ejes, acentúo, no van solos, tienen que ir acompañados, por ejemplo, de las universidades que consideró fundamentales por el gran número de jóvenes que se mueven en estos ámbitos.

Vázquez Luna precisó que si bien la administración encabezada por José Luis Urióstegui Salgado no refrendará el convenio de Mando Coordinado para Cuernavaca, seguirán trabajando en conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), coordinando esfuerzos entre la policía municipal y estatal en determinados objetivos, toda vez que en seguridad no se puede “ir solo”, por lo que, señaló, en ciertos casos se tendrá que trabajar también con diferentes dependencias, como la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Hay delitos de alto impacto que necesitan no solo la atención de la policía a nivel estatal, sino a nivel nacional y de la fiscalía”.