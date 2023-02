Pocos niños salen en Anenecuilco por temor al crimen

En Anenecuilco, el incremento de hechos de violencia sembró temor entre los padres de familia, quienes dejaron de permitir a sus hijos salir a jugar a las calles o acudir a actividades que los gestores culturales realizan. Las cuales tienen como objetivo erradicar las conductas delictivas.

Brianda Sánchez Aragón, directora de la Casa de Cultura "Coronel Francisco Sánchez Salazar", refirió que tres homicidios, una camioneta incendiada y varias balaceras ocurridas a finales de 2022 e inicios de 2023, generaron un ambiente difícil en la localidad, lo que llevó a reprogramar las actividades de los Convites Culturales, de manera que no sólo se realicen en el complejo cultural, sino que salgan a las calles.

"Nosotros hemos notado mucho eso, que la violencia está ganando y nos cuesta mucho trabajo lograr que los padres manden a los niños a las calles", dijo la gestora cultural.

Ciudadanos de Ayala realizan marcha como forma de protesta

La ola de violencia que enfrenta esta localidad del municipio de Ayala, fue uno de los motivos que llevaron a que tres agricultores iniciaran una caminata de protesta rumbo a la Ciudad de México el pasado 23 de febrero.

Andrés Cosset, uno de los tres ayalenses, lamentó la situación por la que atraviesa el pueblo zapatista, la cual no solía ser así: "No es posible que se cometan asesinatos, incendios de camionetas y la policía no haga nada. Aquí, en esta escuela primaria, estudia mi hijo. Somos auténticamente zapatistas, y con mucho honor del pueblo de Anenecuilco", dijo, desde la primaria Emiliano Zapata Salazar, ubicada frente al zócalo de la comunidad, en referencia al vehículo que fue incendiado en la zona en el mes de enero.

De acuerdo con los pobladores, los hechos delictivos ocurrieron en las calles aledañas del centro, uno de ellos fue un ataque armado al interior de un bar clandestino a mediados de 2022, donde un joven perdió la vida, cerca del mercado municipal; así como el hallazgo de un cuerpo en la plaza de toros de la localidad y la presencia de hombres armados que, incluso, despojaron de sus pertenencias a trabajadores del parque industrial.

Los habitantes aseguran que cada fin de semana se escuchan detonaciones de fuego: "Sólo se oyen los balazos, lo cual nos da mucho miedo. Nuestros hijos están mejor en casa", dijo una habitante de Anenecuilco.