PC de Xoxocotla combatirá la venta clandestina de pirotecnia

A partir de esta semana se llevarán a cabo operativos para identificar los puestos irregulares que venden productos pirotécnicos, informó el director de Protección Civil de Xoxocotla, Jesús Reyes Salinas; el funcionario municipal señaló que se tiene reportes de establecimientos clandestinos y con las revisiones se podrán prevenir accidentes.

Los mismos vecinos de la comunidad advierten que en el mes de diciembre prolifera la venta de productos pirotécnicos en tienditas y casas particulares, no solo en los tianguis que se instalan en predios de la carretera Alpuyeca-Jojutla y Alpuyeca a Puente de Ixtla, que son los establecimientos que cuentan con la licencia de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) para vender este tipo de artículos de temporada.

Jesús Reyes Salinas reconoció que ya son más de 25 puestos instalados en los diferentes “tianguis de cohetes”, como se les conoce en la zona, y son los únicos que cuentan con la licencia y permiso de la Sedena requeridos para comercializar estos productos, a partir de esta semana llevarán a cabo recorridos para supervisar que cada puesto cumpla con las medidas de seguridad requeridos.

Con el apoyo de elementos de Seguridad Pública se ubicarán los domicilios o establecimientos donde hay venta de pirotecnia en forma irregular, afirmó el funcionario al advertir que no hay permiso para el comercio de estos productos en "tienditas" o inmuebles particulares.

“Primero vamos a hacer un recorrido para identificarlos y vamos a platicar con ellos para que sepan que están colocados en una forma no segura y representan un riesgo”, dijo Reyes Salinas al advertir que no tienen identificados al 100% los lugares donde se realiza la venta clandestina de estos productos; “una vez que estén identificados hablar con ellos, para que sensibilizarlos y hacerle saber que están en una forma no correcta, y son un peligro para su propia familia”.

El mercado más grande de productos pirotécnicos del estado de Morelos está en el municipio indígena de Xoxocotla, no solo porque aquí se encuentran los puestos más grandes y que están regulados, sino por la gran cantidad de puestos que hay y es donde se busca reforzar la seguridad de los comerciantes y visitantes.







