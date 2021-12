Payasito está desaparecido en Amacuzac; familia pide ayuda

El joven Marco Antonio Sotelo Salinas incursionó hace algún tiempo en el mundo de la comedia y el espectáculo, pues con tan solo 18 años de edad se dedicaba a dar shows de payaso en las fiestas infantiles y era bastante solicitado en su natal Amacuzac. Quienes lo conocen aseguraron que era un muchacho trabajador.

Sin embargo, el pasado 5 de diciembre desapareció justo unas horas antes de que se presentara a una celebración para que el “payasito Lucerito” provocara nuevas risas entre su público. Pues su padre, el señor Pedro Sotelo Aranda, afirmó que cerca de las cinco de la tarde de ese día su hijo le llamó por teléfono.

Marco le pidió a su papá que le prestara una bocina para que pudiera asistir a la fiesta donde lo habían contratado. Quedó de pasar a esa hora pero nunca llegó; más tarde la novia de Marco le llamó a Pedro para advertirle que no podía localizarlo por ningún lado.

“Como el andaba dando funciones de payasito y le gustaba ese oficio, lo contrataron para dar un show a un lugar de la colonia Oriental del municipio de Amacuzac, entonces me llamó a esa hora”, contó el señor Pedro quien detalló que esa tarde iba acompañado de su amigo Daniel León Martinez, de 14 años de edad a quien tampoco encontraban.

“Fue a las 11 de la noche cuando me habló su novia y su cuñada preguntándome que si estaba conmigo pero les dije que no y ellas me comentaron que no había llegado después de haber salido a trabajar”, mencionó. Entonces comenzó la búsqueda de Marco y Daniel.

Les volvieron a marcar a sus teléfonos celulares sin tener respuesta. Enseguida salieron a la calle para preguntar por ellos pero tampoco tuvieron éxito y finalmente acudieron a la Policía así como a la Fiscalía Regional Sur (FRS) para iniciar una denuncia por desaparición de ambos jóvenes, pero hasta ahora no han sabido nada sobre su paradero.

“No nos han dicho nada, pedimos a las autoridades que nos apoyen con las investigaciones para encontrar a mi hijo”, mencionó Pedro quien recientemente recurrió a la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) para tratar de acelerar las investigaciones del caso.

En este año, de enero a noviembre, al menos 845 familias iniciaron denuncias por desaparición de sus seres queridos de acuerdo con CEB, sin embargo la cifra podría rondar ya en los 900 casos, aunque una gran mayoría estarían relacionadas con ausencias voluntarias.