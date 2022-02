Ningún avance en el caso Samir; preparan jornada de resistencia

El próximo 20 de febrero se cumplirán tres años del asesinato de Samir Flores, por lo que activistas y compañeros de lucha contra la termoeléctrica anunciaron que preparan jornadas de denuncias internaciones.

Jorge Velázquez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua, lamentó que el caso no haya avanzado y que a pesar de haber solicitado que el expediente sea atraído por la Fiscalía General de la República aún siga estancado en la Fiscalía estatal.

Desde el primer momento en que ocurrieron los hechos los compañeros de lucha de Samir Flores solicitaron que el caso fuera tomado por el gobierno federal, con el propósito de declararlo como de inmediata urgencia, aseveró.

Sin embargo, lamentó, no hubo respuesta al tema: “El caso sigue impune. El 20 de febrero se cumplirán tres años sin una respuesta por saber quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato de Samir Flores Soberanes, y de las razones que tuvieron para callar a quien enarboló la lucha contra la termoeléctrica”.

Por lo anterior, el 20 de febrero preparan una jornada de acción global en el marco del aniversario luctuoso. Detalló que en Amilcingo se hará una misa en la mañana y al mediodía se realizará un recorrido al panteón. Ya en la tarde-noche inaugurarán murales en memoria de Samir.

Velázquez sostuvo que la parte jurídica en contra del proyecto de la termoeléctrica en Huexca no se detiene, pues están vigentes dos amparos ante los tribunales para evitar que se llegue a su operación.

“No nos vamos a rendir, seguimos hacia el frente y no queremos la termoeléctrica ni el gasoducto, que es un proyecto de muerte que nos está afectando en nuestra comunidad. La semana pasada comenzaron con las pruebas en la termoeléctrica, se escuchó un ruido fuerte y lo único que deducimos es que es fierro viejo lo que quieren echar a andar, porque su vida útil está a punto de concluir. Cada vez estamos más convencidos de que no queremos esa termoeléctrica en ese lugar, no queremos dejar esa herencia de muerte a las futuras generaciones”.

Afirmó que lo único que prevalece en el caso del asesinato de su compañero es la confrontación entre el gobernador y el fiscal, algo que no les interesa, toda vez que solo demandan que el expediente sobre el asesinato sea aclarado.

El 20 de febrero de 2019 fue privado de la vida el activista Samir Flores Soberanes afuera de su casa, en Amilcingo. Era una de las voces en contra del Proyecto Integral Morelos impulsado por el gobierno para poner en marcha una termoeléctrica y un gasoducto.





