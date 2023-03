Nieto del alcalde de Yautepec podría recuperar su libertad

Orlando Leonardo "N", nieto del alcalde de Yautepec Agustín Alonso Mendoza podría recuperar su libertad en los próximos días. Esto se debe a que el Juez Especializado de Control, Guillermo Ortega Castillo, resolvió reclasificar los delitos como lesiones en cumplimiento a un amparo presentado por el imputado.

Orlando está acusado de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa contra cuatro personas. La decisión se tomó en una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya después de que se notificara la presentación del recurso legal.

Orlando Leonardo fue detenido por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad en marzo del año pasado durante el Carnaval de Yautepec, municipio gobernado por su abuelo, después de que, según se informa, disparó su arma de fuego durante una presunta pelea, matando a un hombre y dejando gravemente heridas a otras cuatro personas.

El imputado, quien también es sobrino del actual diputado local Agustin Alonso Gutiérrez, promovió un recurso de amparo para evitar la vinculación a proceso por los mencionados delitos, lo que resultó en la orden de comenzar el proceso nuevamente debido a las deficiencias en las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGEJM). Como resultado, el juez cambió los delitos por el menos grave de lesiones.

Es probable que Orlando Leonardo recupere su libertad en los próximos días después de haber estado bajo la medida cautelar de prisión preventiva durante casi un año. En cuanto a la reacción del diputado Alonso Gutiérrez, éste aseguró no estar al tanto del asunto y mantuvo su postura de no involucrarse.

"Desconozco el tema, desde que se presentó este asunto, dejé claro que no me iba a meter, ni para bien ni para mal. No lo he visitado, no he hablado con él, he sido muy respetuoso en este tema y me estoy enfocando en lo que corresponde, que es la Legislatura", dijo el diputado.