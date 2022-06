Ministerio Público debe aclarar lo ocurrido en Plaza Fórum

Con respecto a las movilizaciones policiales la tarde del domingo 26 de junio a causa de detonaciones de arma de fuego en el parámetro de la Plaza Fórum, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, mencionó que la investigación no le corresponde al Ayuntamiento sino a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esto con el motivo de identificar de dónde salieron los disparos, y es que de acuerdo con algunos testigos, los elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) acudieron al lugar, por lo que Urióstegui Salgado mencionó que sólo pudieron ingresar a la plaza cuando los elementos de seguridad privada de Fórum solicitaron el apoyo.

De acuerdo a los hechos que el alcalde relató, se realizó una persecución de dos vehículos en los cuales supuestamente viajaban las personas que habían disparado; sin embargo, esto no fue demostrado y el alcalde agregó que las personas que supuestamente fueron detenidas se identificaron como escoltas y las armas que portaban no fueron accionadas en ningún momento, por lo que fueron puestos en libertad.

Asimismo, al no tener toda la información completa no se puede garantizar qué es lo que verdaderamente ocurrió, pues será la FGE quién externe responsabilidades.

“Es claro que los disparos representan un riesgo a la población, hayan sido al aire o hacía objetos o vehículos en movimiento”, se refirió el edil ante los sonidos de arma de fuego con los que las personas comenzaron a alarmarse.

Ante los vídeos que han sido difundidos en redes sociales, el edil capitalino hizo hincapié en que se trataban de personas que se encontraban en la plaza y actuaron bajo el temor del sonido de las detonaciones, ya que debido al eco de la plaza no se puede precisar el origen de los disparos.

Reiteró que como edil no se le debe de considerar una autoridad investigadora, por lo que las pruebas no deben de llegar a él sino al Ministerio Público, por lo que deberán indagar si se trató de una imprudencia de quienes accionaron las armas en el exterior de la plaza.

El edil hizo hincapié en que hasta el momento la información que le han hecho llegar, el ataque no fue contra alguien en particular, puesto que no se han registrado personas lesionadas.

Señaló que debido a las contradicciones de palabra o acto que se pudieron presentar el día de los hechos, se tendrá que replantear un mejor plan de coordinación entre todas las instituciones para brindar seguridad a los cuernavacenses.





