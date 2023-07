Migrantes morelenses sufren de extorsión en la región oriente

El jefe de la Oficina de Presidencia Municipal, Cristian Campos Contreras informó que el módulo "Bienvenidos a su Tierra", del programa Bienvenidos Héroes Paisanos 2023 estará instalado hasta el 25 de agosto en la terminal de autobuses de Cuautla.

El programa de Héroes Paisanos se puso en marcha desde 1989 en el país ante la necesidad de crear mecanismos que controlen y gradualmente eliminen los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurren los servidores públicos en contra de connacionales en su tránsito por el país.

Local Habitantes de Jantetelco se reúnen con sus familias en Estados Unidos

En Cuautla se coloca tres veces al año el módulo "Bienvenidos a su Tierra", a fin de proporcionar información a los paisanos que están de regreso en tierras mexicanas.

“Este módulo se establece junto con el Instituto Nacional de Migración, y estará dando información en la terminal de autobuses Pullman”.

Dijo que la información que se brinda es referente a lo que contiene la Guía Paisano, “ya que desde que planean venir de visita a sus tierras, tienen que tener cierta información, así como durante su trayecto en la carretera y durante su estancia”.

El funcionario reconoció que los problemas a los que más se enfrentan los migrantes en su regreso a sus tierras, es a la extorsión.

Dijo que son muchas las regulaciones que deben de conocer, ya que en muchas de las ocasiones son víctimas de algún delito.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

"Algo que no saben y es muy importante que conozcan es cuando traen dinero en efectivo, más de 10 mil dólares deben de declararlos. Traer dinero en efectivo no es delito, pero no declararlo si puede traerles muchos problemas, pues puede haber sanciones que pueden quitarles el 40 por ciento de lo que traen, y si traen más de 30 mil dólares y no lo informan pueden ir hasta la cárcel".