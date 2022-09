Más de mil inmuebles participarán en el simulacro nacional

En punto de las 12:19 horas sonará el sistema de alertamiento en el estado de Morelos para marcar el inicio del simulacro 2022 como parte de las actividades para recordar el sismo del 19 de septiembre de 1985 y el de 2017; de acuerdo a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), son más de mil Inmuebles que se registraron en la plataforma nacional.

La dependencia explicó que a esa hora sonará la alarma instalada al interior de Palacio de Gobierno en Cuernavaca, también la alarma ubicada en el Ayuntamiento de Zacatepec y el Ayuntamiento de Cuautla; todas a la misma hora por lo que deberán ser evacuadas como si fuera un sismo real.





Se simulará un movimiento de 8.1 grados en la escala de righter, el epicentro será en las costas de Michoacán. Además de las alarmas públicas como la del Sistema Morelense de Radio y Televisión del poblado de Ocotepec, y dos medios de comunicación privada.

En total son mil 142 inmuebles los que se registraron para participar, pero otros más como las casi 2 mil escuelas de nivel básico, tanto pública como privadas, empresas, consultorios, hospitales, entre otros.

Anteriores

Los sismos anteriores como el del 19 de septiembre (jueves), ocurrió a las 7:17 horas con epicentro en las costas de Michoacán, el epicentro fue de 8.1 grados teniendo serias consecuencias en la Ciudad de México y en otras entidades del centro del país.

El 19 de septiembre el sismo fue de 7.1 grados con epicentro en el oriente del estado de Morelos, fue un día martes a las 13:14 horas hora del centro, causó severos daños en la Ciudad de México y en el municipio de Jojutla.

Plan familiar

No corro, no grito, no empujo. Protecció Civil Nacional sugirió un plan familiar pues de acuerdo a la dependencia, ante una emergencia ya que 3 de cada 10 personas sobreviven por sí mismas; 3 de cada 10 sus vecinos; 3 de cada 10 sus familias; mientras que a penas uno de cada 10 los rescatan cuerpos de emergencia.

• Fija un punto de reunión; si el siniestro ocurre al estar la familia dispersa en diferentes lugares, acuerda con todos, que será allí donde habrán de coincidir.

• Ten un duplicado de las llaves de la casa y de tu auto junto a la puerta de salida.

• Realiza un registro que contenga el tipo sanguíneo de todos los habitantes de la casa, así como la indicación de los medicamentos a los que son alérgicos, si fuese el caso.

• Ubica los hospitales más cercanos a tu domicilio y traza la ruta más rápida para llegar a ellos.

Exhortó a no descuidar a los adultos mayores, ni mascotas.

