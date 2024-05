Liu León Luna impugna contra no vinculación de Ulises Bravo

Liu León Luna, presentó el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), luego de la resolución de un juez de control quien determinó no vincular a proceso a Ulises Bravo Molina, padre de su hija y dirigente de Morena en Morelos, a quien demandó por presunta violencia familiar.

En compañía de un grupo de mujeres protestó en la sede del Poder Judicial en la calle Leyva del centro histórico de Cuernavaca, para defenderse de los señalamientos de Ulises Bravo quien manifestó ser víctima de un presunto intento de homicidio; esto último al señalar que fue amenazado con una arma blanca, la situación quedó documentada en video.

“Yo creo que el tema es muy claro porque si tú eres la agredida obviamente tienes que agarrar hasta una piedra o un sartén para defenderte. El video que él pone pues claro que yo me estaba defendiendo de que él me estaba golpeando, por qué no grabó cuando me estaba golpeando”, mencionó León Luna.

Seguridad Juez decide no vincular a proceso a Ulises Bravo

Asimismo, dijo que, como Ulises hizo públicas estas pruebas previamente presentadas en la audiencia, ella aseguró que también sacará a la luz pruebas de cómo fue violentada.

“Eso es lo que él (Ulises Bravo) busca, quedar bien ante los ojos de todos ustedes. Ustedes saben bien que yo fui violentada y después voy a sacar evidencias y videos como él me pegaba”, aseguró.

Sandoval Sánchez, quien es activista e impulsora de la Ley 3 de 3, exigió que se haga justicia por este caso de violencia familiar y que no exista protección por parte de las autoridades.