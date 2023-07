Liberan a supuestas robaniños, no se acreditó existencia de bebé

Un tribunal de enjuiciamiento resolvió por mayoría absolver de todos los cargos a Luz de Alba y Alba Yrais, madre e hija, acusadas de presuntamente robar un bebé en el municipio de Jiutepec en el año 2018, luego de que no se comprobó la existencia de la supuesta víctima.

Luz de alba de 68 años de edad fue detenida por Agentes de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) en el estado de Chihuahua en agosto del año 2022, mientras que Yrais fue aprehendida en la colonia Campestre del mencionado municipio en Morelos; luego de casi un año recluidas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya recuperaron su libertad.

No se acreditó la existencia del menor de edad víctima, ya que para la ficha de búsqueda se utilizó una imagen bajada de internet con la cara de un infante, a quien hicieron pasar como la supuesta víctima.

En el comunicado emitido por la Fiscalía de Morelos el 18 de agosto del año anterior, se lee que Laura (denunciante y supuesta madre de una menor de 20 días de nacida), “salió de la casa habitación que rentaba en la colonia Tejalpa, en el municipio de Jiutepec, lugar donde habitaban las hoy detenidas, al regresar de trabajar se percató que no se encontraba su hija ni las mujeres, y al revisar el inmueble se da cuenta que se habían llevado todas sus pertenencias y a la menor”.

El 16 de enero de 2023, familiares y amigos de las acusadas se manifestaron en los juzgados de Atlacholoaya para exigir la liberación de ambas, al considerar que eran inocentes de este hecho.

En casi un año, la Fiscalía no logró dar con el paradero del bebé reportado como desaparecido, para que fuera presentado ante la madre.

Además, la denunciante no presentó pruebas de su estado de salud que indicaran que estuvo en labor de parto o embarazada aquel año, por tanto, se determinó devolverle su libertad a las dos mujeres quienes cerca de once meses estuvieron presas por un delito que no cometieron.