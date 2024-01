Investigaciones contra exfuncionarios avanzan: Juan Salazar

Juan Salazar Núñez, fiscal Especializado en Combate a la Corrupción (FECC), aseguró que ningún funcionario o exfuncionario denunciado por presuntos actos de corrupción está exento de la ley, al puntualizar que se realizan las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad o no de los implicados.

Lo anterior, tras ser cuestionado sobre el avance en las denuncias que presentó la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo en contra de su antecesor Graco Ramírez, así como las existentes en los municipios, específicamente en el caso de Cuernavaca y el trienio de Antonio N, actualmente vinculado a proceso.

“Están por judicializarse otras carpetas más, nadie está exento, ningún exservidor público ni el exgobernador. Continúan las investigaciones”, indicó el fiscal.

Indicó que respecto a las más de 60 investigaciones que iniciaron a raíz de las denuncias del Ejecutivo local, estas presentan un avance del 50 por ciento; sin embargo, aunque en menor número, otras prescribieron con el paso de los años.

“En cuanto a las denuncias que presentó el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo hemos avanzado, a ustedes les consta que están procesados exsecretarios, exsubsecretarios, excoordinadores, exdirectores generales, muchos de ellos han estado en prisión incluso”, externó.

Sobre Cuernavaca, Salazar Núñez afirmó que también se avanza con casos de la anterior administración, pues la actual encabezada por José Luis Urióstegui interpuso alrededor de 40 denuncias.

Adelantó que en breve se van a judicializar carpetas que involucran a servidores públicos en activo del Ayuntamiento de Cuernavaca: “Se está trabajando de la mano con la consejera jurídica Nadia Luz, yo creo que habremos de judicializar y pueden preguntárselo directamente a ella, estamos por judicializar varias carpetas más y también se judicializaràn servidores públicos de la actual administración”.





Finalmente, señaló que la FECC no tiene intereses particulares y seguirán con el trabajo de investigación de manera autónoma, sin recibir línea por parte de nadie.

“La Fiscalía Anticorrupción va a procurar justicia y procederá en contra de autoridades que se fueron, que están y de las que vengan también y cometan hechos de corrupción, no tenemos pactos de carácter político con nadie, no somos un ministerio público de consigna, no recibimos línea, la autonomía de la que gozamos nos permite trabajar con independencia”, finalizó.