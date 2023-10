Morelos tendrá tres fiscales anticorrupción

Morelos tendrá tres fiscales, ésta posibilidad se hizo presente a través de un documento filtrado que asegura el regreso de Juan Salazar Núñez al cargo el 17 de noviembre. Luego del nombramiento de Isaías Rodríguez Moreno como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y del amparo con el que cuenta Edgar Rodolfo Núñez Urquiza para ser encargado de despacho de la institución; el posible regreso de Salazar Núñez sumaría tres cabezas en el organismo.

El escrito firmado por Juan Salazar señala que fue obligado a renunciar del cargo, un día después de solicitar licencia para separarse de manera temporal; en tanto se realiza el proceso de designación de magistraturas vacantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el cual pretende ocupar una de las diez plazas disponibles.

Salazar Núñez explicó que notificó la solicitud de licencia al entonces encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE) Carlos Andrés Montes Tello, pero debido a una serie de confusiones se le obligó a dejar el cargo de manera definitiva.



“En consecuencia, requiérase a Juan Jesús Salazar Núñez para que de inmediato se presente a reanudar sus labores como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, en la inteligencia que, de no hacerlo al momento de la notificación del presente acuerdo, se le tendrá por separado voluntariamente del cargo de forma definitiva con las consecuencias jurídicas que de ello se deriven, incluso penales." Lo resaltado en negrillas es propio para indicar la coacción de la que fui objeto”, señala el escrito.

Ya que su renuncia fue escrita a mano en una hoja en blanco, no fue recibida por las autoridades de la Fiscalía. Por esta razón, solicitó al fiscal Uriel Carmona revisar el caso y aceptar o rechazar la renuncia, para entonces realizar el proceso de entrega de la oficina del titular de la Fiscalía Anticorrupción.



“De no haber sido aceptada mi renuncia, he decidido continuar separado temporalmente del cargo como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, sin goce sueldo, reintegrandome a mi cargo el próximo día 17 de noviembre del año en curso”, menciona el escrito.

Esta situación avecina una nueva problemática entre fiscalías con tres personajes involucrados, aunque Rodríguez Moreno sólo tuvo una intervención para desistirse de los cargos de tortura en contra de Uriel, la cual no fructífero por haber extraviado la carpeta de investigación que sería atraída por la Fiscalía General de la República (FGR).

A partir del 21 de septiembre Núñez Urquiza retomó su cargo en medio de un fuerte operativo implementado por la Policía Morelos y la Marina, quienes hasta la fecha resguardan el inmueble en Cuernavaca.



De igual forma, un grupo de al menos 20 trabajadores (incluido Núñez Urquiza) protestaron para exigir que no haya mayor persecución por parte de Uriel Carmona, luego de no recibir el pago de dos quincenas, al ser despedidos por parte de la FGE lo cual calificaron de ilegal e incluso cuentan con un amparo para seguir en sus funciones.