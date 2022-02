Inseguridad ahuyenta al turismo de descanso

La inseguridad y violencia que se vive en los municipios de Morelos, y en especial en la zona oriente del estado, ha provocado que propietarios de casas vacacionales y de fin de semana opten por poner en venta sus propiedades; sin embargo, otros motivos que han llevado a ello es la pandemia por Covid-19 y la crisis económica.

La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la percepción de la población sobre la seguridad pública, la cual señala que en diciembre de 2021 el 65.8 por ciento de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

Tan sólo en el cuarto trimestre de 2021 los resultados de la ENSU revelaron que el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue consumo de alcohol en las calles (61.7 por ciento), robos o asaltos (55.7 por ciento), vandalismo en las viviendas o negocios (42.7 por ciento), venta o consumo de drogas (40.5 por ciento), disparos frecuentes con armas (39.6 por ciento), bandas violentas o pandillerismo (27.1 por ciento), tomas irregulares de luz (diablitos) (14.6 por ciento) y robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol) (3.8 por ciento).

La inseguridad y la violencia es uno de los principales motivos por el que se ha puesto a la venta casas, principalmente en fraccionamientos ubicados en Yautepec y Ayala, aunque también la compra de casas se ha incremento en zonas residenciales, principalmente por gente que viene del Estado de México y Ciudad de México, siendo el motivo la contingencia sanitaria.

De acuerdo a propietarios de agencias de bienes raíces, en los últimos mese se ha tenido gran demanda de sus servicios de asesoría para la venta de inmuebles usados por sus propietarios como casas de descanso, decisiones que han sido consideradas desde hace tiempo y para las que fue determinante el reciente repunte en la violencia en la región oriente del estado.

Sin embargo, también se ha incrementado la compra de casas, como es el caso del fraccionamiento de Lomas de Cocoyoc, donde de acuerdo a agentes de venta, la compra de propiedades no ha disminuido, "puede ser porque este fraccionamiento es muy seguro, la gente prefiere tener una casa aquí para pasar sus vacaciones o fines de semana, o hasta para vivir de manera permanente".

Caso contrario ocurre en fraccionamientos ubicados en Ayala, sobre la carretera Cuautla-Amayuca, en donde se puede ver que muchas casas han sido abandonadas por motivos de inseguridad, ya que constantemente sufren robos o incluso se ha detectado que personas que viven ahí son delincuentes.

"Son las casas conocidas como de descanso y que se ubican en fraccionamiento o unidades habitacionales que no cuentan con seguridad privada, las que sufren robos constantes de muebles, tuberías, cancelería de aluminio, eso genera temor para sus propietarios y si a eso le sumas que la violencia se ha incrementado en estas zonas, como asesinatos, balaceras y demás, pues eso genera que la gente ya no quiera vivir aquí", señaló un agente de ventas que por seguridad omitió su nombre.

Los agentes de bienes raíces reconocieron que la venta de esas propiedades no sólo presionará el mercado a la baja, al multiplicarse la oferta de casas en zonas ya no tan deseables sino también afectará la economía de la región, pues las zonas viven particularmente del turismo y la actividad productiva depende en gran medida de la llegada de visitantes, que se verá reducida frente a la desocupación de las demarcaciones.

Carlos es un señor de 70 años que hace 10 años compró su casa en un fraccionamiento de Ayala, señaló que debido a que no hay seguridad en el lugar decidió vender, "las autoridades parecieran que no reconocen a este fraccionamiento, no hay alumbrado y además dejaron que personas no propietarias de las casas se metieran a vivir en ellas, mejor decidí irme de ahí y comprar en otro lugar".

En ese sentido, tanto agentes de bienes raíces como los mismos ciudadanos señalaron que es urgente la atención de las autoridades municipales, estatales y federales a los problemas de violencia y robo a casas habitación y otros delitos, pues resultan los principales factores que afectan el atractivo turístico de las comunidades para el turismo de descanso.









