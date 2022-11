Inoperantes autoridades frente a feminicidios: Colectivas

En lugar de disminuir los feminicidios continúan a la alza, esto quiere decir que los esfuerzos que se hacen a nivel gubernamental no están siendo suficientes, así lo indicó Andrea Acevedo García, del colectivo Divulvadoras.

Luego del feminicidio de Ariadna, cuyo cuerpo fue localizado por unos ciclistas a un costado de la autopista La Pera-Cuautla en el municipio de Tepoztlán, las colectivas indicaron que no ha bastado que en Morelos se tenga una alerta por violencia de género en 8 municipios y tampoco que haya una serie de organismos para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, ya que los feminicidios siguen repuntando.

“La postura de nosotras es hacer un llamado a las autoridades para revisar por qué no están funcionando estos mecanismos, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que van a cambiar, para que realmente los feminicidios disminuyan”.

Acevedo García indicó que, de acuerdo a la base de datos que tienen en el colectivo, en lo que va de 2022 son 82 feminicidios los que se han suscitado en la entidad, mientras que a nivel federal pasó de nueve feminicidios diarios a diez, lo que es preocupante y debe ser atendido por las autoridades. Las edades de las mujeres víctimas de este delito, mayormente se encuentran en un rango entre los 20 a 35 años, aunque también hay personas de la tercera edad y niñas.

De igual forma la integrante de Divulvadoras, señaló que los ministerios públicos deben atender lo que ya determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que todo asesinato de una mujer debe ser investigado de primera instancia como un feminicidio, lo cual, aseveró ha sido al revés, primero lo catalogan como un homicidio perdiendo de vista quizá algunos indicios indicadores de que puede ser un feminicidio por alguna razón de odio.

Agregó que es responsabilidad del estado hacer el cruce de información entre el delito de feminicidio, mujeres desaparecidas y trata de personas.

“Son temas íntimamente relacionados y no pueden tratarse de manera separada para dar resultados más efectivos. Si no sabemos cuál es el origen de los feminicidios no podemos saber por dónde prevenir, habrá quienes son desaparecidas con fines de explotación sexual, pero también quienes son desaparecidas y asesinadas por la propia pareja y les esconde; entonces todo este tipo de información son situaciones que el estado no debe perder de vista. No se hace este cruce de información, al menos de manera visible o pública como debería de ser”.

Respecto de las fotografías difundidas por los ciclistas para identificar a Ariadna, Andrea Acevedo refirió que ahora con las nuevas tecnologías y las redes, que bueno que los ciclistas pudieron dejar documentado lo que encontraron, sin embargo dijo: “es muy desafortunado que tenga que ser la única opción que tenemos los ciudadanos de a pie que es exhibir el cuerpo de una mujer para que nadie lo olvide, porque si bien es revictimizante, la autoridad debería dar esa confianza y hacer su trabajo para no tenerlo que hacer estas acciones con el temor de que vaya a una fosa común”.

En este sentido llamó al gobierno actual a no cometer los errores de las anteriores administraciones, al indicar que en un estado con tal grado de violencia, con tantas personas desaparecidas, no se sigan los protocolos al pie de la letra de lo que dice la ley para poder identificar los cuerpos y entregarlos a sus familias.

De acuerdo al informe de las autoridades, hasta ahora se sabe que Ariadna de 25 años, desapareció el 30 de octubre después de abordar un taxi al salir de un bar en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, cuyo cuerpo fue localizado en Morelos.

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!