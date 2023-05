Imparables los asaltos a rutas, se registran hasta seis al día

Hasta seis unidades de transporte público son asaltadas diariamente en el estado, debido a la falta de acciones preventivas para frenar este tipo de delitos. Ningún derrotero está a salvo de los amantes de lo ajeno, así lo informó el presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT) Dagoberto Rivera Jaimes.

“Es un tema (la seguridad) que, aunque uno quisiera pues no se puede hablar bien, porque no sería correcto, lo correcto es decir que ciertamente estamos viviendo una situación muy complicada en asuntos de inseguridad”, expresó Rivera Jaimes en entrevista vía telefónica.

Mencionó que ante esta situación que viven tanto los concesionarios como los choferes, es evidente que la estrategia de prevención está fallando en la entidad.

“Pareciera ser que tiene una estrategia (los delincuentes) porque no se pueden ir todos los días porque nosotros reportamos inmediatamente a la autoridad”, mencionó.

Dijo que, las pérdidas económicas en este sector son grandes, tanto para el operador como para el chófer y los mismos pasajeros. Hay casos, en que en un solo asalto les roban hasta mil 400 pesos de la cuenta del día a los operadores, más el dinero para otros de gastos como para gasolina u otros detalles, es decir, en menos de cinco minutos que se comete un robo están perdiendo más de tres mil pesos.

“Las cuentas son diferentes porque pueden ir desde los 600 pesos hasta los mil 400 pesos, y la cuenta más el combustible, que este es otra cantidad, entonces evidentemente si se los llegan a quitar por la tarde, toda esa cantidad si puede representar unos 3 mil pesos”, declaró Rivera Jaimes.

Asimismo, dijo que ante la nula o poca presencia de la policía, ningún derrotero en Morelos es seguro, pues los delincuentes una vez que identifican que hay operativos en distintas zonas se mueven para seguir delinquiendo.

“En todos los derroteros, no hay exclusivamente uno o dos que digas este es más tranquilo y el otro es menos, no, no así a está por igual a lo largo y ancho y del estado”, dijo.

Señaló que mientras no haya prevención y posteriormente investigación no habrá freno a estos delitos.

Recientemente, tres sujetos armados despojaron a 25 pasajeros y el chófer de una ruta 1 de sus pertenencias al asaltarlos en el tramo carretero de Temixco a Cuernavaca, a la altura de El Polvorín.

Dagoberto manifestó que también es facultad de las autoridades investigar si los chóferes están o no coludidos con los delincuentes que se suben a asaltar las rutas.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Morelos se han denunciado 39 asaltos en transporte público, de los cuales 27 fueron con violencia.