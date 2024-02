Colaborador de Hacienda, uno de los heridos en ataque a taquería

Uno de los colaboradores de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal y su pareja resultaron lesionados tras el ataque a una taquería ubicada en Domingo Diez, el pasado fin de semana, confirmó el secretario de la dependencia, José Gerardo López Huérfano.

Se trata de Enrique Antonio, titular de la Unidad de Planeación de dicha secretaría, así como la mujer identificada como Mariana y otros dos hombres que fueron llevados a un hospital, mientras que el dueño del lugar Eliael García Peña, Tesorero del Gobierno del Estado resultó ileso.

El funcionario estatal confirmó su presencia en el lugar, el cual estaba en su primer día de apertura. Sin embargo, se retiró minutos antes de que se registrara este ataque, el cual según reportes policiacos fue perpetrado por sujetos a bordo de una camioneta quienes lograron huir.

Sin dar mayores detalles del hecho. López Huérfano, manifestó que los afectados se encuentran bien de salud.

“Afortunadamente no hubo lesiones graves y no pasó a mayores... estaban cenando cuando ocurrió este hecho y bueno yo no tengo mayores detalles de lo sucedido. Estuve, pero antes porque en lo sucedido no estuve yo”, fueron las palabras de López Huérfano.

Descarta amenazas

El funcionario estatal, descartó que hubiese amenazas previas en su contra o la de sus colaboradores o que se tratase de algún intento de extorsión, por lo cual manifestó que puede tratarse de un hecho aislado perpetrado por un grupo criminal.





“No hubo amenaza, yo en lo particular no tengo conocimiento de ello, habrá que investigar y me parece que las autoridades ya están sobre el asunto y habrá que esperar” . También descartó que se haya tratado de un ataque en su contra, por lo que indicó que no se verá en la necesidad de reforzar su seguridad.

Fue la madrugada del 10 de febrero cuando se registró este ataque armado al establecimiento “El Machín”, ubicado en la avenida Domingo Diez esquina con Paseo del Conquistador en la colonia Maravillas al norte de la capital morelense.