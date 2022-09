Fiscalía General de la República llevará investigación de las bombas de la UAEM

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, detalló que la dependencia a su cargo inició una carpeta de investigación por las explosiones ocurridas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) campus Chamilpa, sin embargo indicó que dicha investigación será declinada a la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario estatal explicó que luego de lo ocurrido en días pasados en la máxima casa de estudios, en donde se colocaron y explotaron dos bombas “caseras” al interior de los baños de la Unidad Biomédica, la Fiscalía General de Estado acudió para iniciar una investigación al respecto, esto al precisar que se brindó el apoyo pesar de que los explosivos no son de competencia estatal sino federal.

Añadió que esta intervención se hizo de manera decidida ya que en cualquier momento se puede declinar la competencia a la FGR.

El fiscal señaló que no se dará carpetazo a este asunto y se estará dando seguimiento puntual, por lo que ya se han revisado los perfiles de algunos estudiantes y docentes.

“Nosotros no tenemos impedimento jurídico para iniciar esta investigación, no le vamos a dar carpetazo, vamos a llegar al fondo, creo no hay nada de qué alarmarse, no ha habido otro evento similar, se han revisado los perfiles de algunos estudiantes, docentes; como saben la universidad siempre ha sido campo de expresión ideológica y política”.

Por lo que descartó que estos hechos estén involucrados con la delincuencia organizada o con otros hechos delincuenciales como robos en sucursales bancarias, ya que el tipo de material de los objetos denotados y los fines son muy distintos a los que se emplearon en las explosiones de cajeros automáticos.

Uriel Carmona manifestó que estos hechos ocurridos en la máxima casa de estudios, se presume, pueda ser de carácter estudiantil, aunque eso lo determinará la investigación que se lleva en curso.

