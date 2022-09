Amenaza de bomba evacúa la Normal Benito Juárez

Unas horas después de que se reportara una amenaza de bomba en la universidad del estado, al 911 se reportó otra en la Normal Superior “Benito Juárez García”, ubicada en la colonia Lázaro de Cuernavaca, al sur de la capital. A diferencia de la primera no se encontraron artefactos que pudieran detonar.

Ivan Pineda, encargado del área de difusión de la Normal, dijo que se evacuaron alrededor de las 12:30 de la tarde las más de 800 personas, entre personal docente, administrativo y estudiantes que permanecían al interior del inmueble como un día ordinario.

“Me acaban de informar que se acabó la revisión de la institución y por supuesto que no se encontró nada, pero debemos seguir los protocolos y a la expectativa de Protección Civil. El día jueves 22 de septiembre se reanudan clases normales una vez que la autoridad nos ha dado luz verde”.

En la entrada del plantel se tienen filtros específicos sobre quién entra y quién sale para evitar el acceso a personas extrañas, o el ingreso de objetos peligrosos, sin embargo, se reforzarán a partir de este jueves sin descartar implementar el operativo “Mochila segura”.

“Sabemos que los alumnos no son ese tipo de personas que acostumbran hacer bromas o llamar la atención de alguna manera pero no está demás, no se si realmente implementaremos esto pero no estaría demás hacer una revisión”.

Este tipo de eventos es el primero que ocurre en la Normal, y opinó, fue como un eco sobre lo que ocurría en la máxima casa de estudios morelenses.

