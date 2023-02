Fiscalía detiene búsqueda de niños desaparecidos en Yautepec

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo las investigaciones para dar con el paradero de los menores Ángelo y Selena, a casi un mes de que desaparecieron en la comunidad de Atlihuayan en el municipio de Yautepec. Así lo acusó Imelda de la Rosa Alejandro, madre de los niños.



“Mañana cumplen un mes que no sabemos nada de ellos, la Fiscalía solamente me dice que están investigando, pero no me resuelve nada”, expresó.

Imelda y su esposo se instalaron en el centro de Cuernavaca para solicitar apoyo de las autoridades y la propia ciudadanía. Ahí denunciaron que el órgano procurador de justicia busco únicamente durante quince días, y al no tener resultados favorables suspendió las labores.

La madre de los menores confirmó que eran reprimidos por su papá cuando se portaban mal, sin embargo, este no es el motivo por el que dejaron su hogar, como sostienen algunas de las hipótesis de la FGE y la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Y sostuvo su versión de que una persona es la responsable de llevárselos, por tomar venganza en contra de su familia, la sospecha recae en un vecino identificado como Miguel quien habría amenazado de muerte a su esposo en el año 2021, acusándolos de ser los responsables de la muerte de su abuela.



Mencionó que, incluso los dos menores no iban a la escuela por temor a que les pasará algo.



Hasta el momento, no tiene ningún avance en las investigaciones, alguna pista de su paradero, y tampoco son encontrados en hospitales o morgues.



“Le pido al Gobernador que nos ayude a buscar a mis hijos, que me brinde el apoyo para que podamos encontrarlos, ya sea vivos o muertos”, expresó.



También hizo un llamado a la ciudadanía, para brindar cualquier información sobre dónde pudieran estar los pequeños.









