Fiscalía de feminicidios extiende detención de perro ligado a muerte de mujer

La Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio (FEIPDF) en Morelos solicitó más tiempo para decidir que pasará con el perrito de un año “Thomas”, que fue señalado por esa autoridad como el causante de la muerte de su dueña Dafne la tarde del pasado 22 de febrero en Cuernavaca.

Se suponía que después de 10 días, la FEIPDF determinaría si el canino podría ser dado en adopción, pero este viernes, informó que las investigaciones del caso aún no terminan, pero no se dio a conocer hasta cuando se resolverá la situación del perrito.

Sin embargo, Lupita Xicoténcatl, integrante de la Asociación Civil “Cuernavaca Ama a sus Animales”, aseguró que no podría ser sacrificado como se especuló, pues las normas estatales lo impiden y el Código Penal no establece que la Fiscalía tenga la facultad de decidirlo.

“El panorama como lo marca la ley es darlo en adopción después de esos 10 días y ya sea que sea a una nueva familia o que la familia de Dafne lo reclamara, otra manera no la hay legalmente. Si la Fiscalía ordenara otra cosa estaría incurriendo en un delito y en un vacío legal”, aseveró.

Dijo que actualmente “existen cinco personas que quieren adoptar a Thomas, haya gente que quiere pagar lo que corresponde a una multa por mantener al perro ahí en control animal y esta dispuesta a ayudar a Thomas, entonces habemos muchos a favor luchando por su vida”.

Sobre la muerte de Dafne, dijo que hasta ahora, la versión de la Fiscalía sobre que el perro le provocó la muerte no ha cambiado, o al menos no se ha informado a las animalistas, no obstante, aseguró que confía en que el caso se esclarezca y se dé con el verdadero responsable del crimen ocurrido dentro de la casa de la joven en la calle San José Buenavista de la colonia Lomas de Ahutlán en Cuernavaca.

Ese último dictamen establece que la víctima prestaba mordeduras en el cuerpo y que eso le produjo la muerte, aunque Lupita insistió en que el perrito pudo haberla sujetado con el hocico para tratar de ayudarla al verla herida.





