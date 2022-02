Animalistas piden investigación a fondo en muerte de joven en Lomas de Ahuatlán

“Thomas” el perrito de tan sólo un año que fue señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como el animal que le provocó la muerte a su dueña Dafne Iraís Armas Gonzales, no puede ser sacrificado y es poco o nada probable que haya atacado a la joven durante este martes en su domicilio de la calle San José Buenavista de la colonia Lomas de Ahuatlán en Cuernavaca.

Lupita Xicoténcatl, integrante de la organización civil “Cuernavaca Ama a sus Animales”, aseveró que las autoridades de investigación deben tomar en consideración los antecedentes y testimonios que existen del caso, pues se sabe que la víctima sufría violencia de su pareja y que ese día los vecinos vieron salir del domicilio a su novio.

“Estamos solicitando que no declaren culpable a un ser que por naturaleza y por talla no podría cometer ese acto y dos, que verdaderamente den con el culpable porque entonces es un feminicida en potencia que anda hoy suelto”, dijo la activista, quien agregó que el rastro de sangre en el hocico de “Thomas”, no es un indicio que pueda determinar una agresión contra Dafne.

Y es que el canino es un “animal dócil, de talla mediana y que hoy al tenerlo en acopio está sufriendo estrés. Además la Fiscalía emitió un dictamen señalado al perro, pero ojo, la Fiscalía sólo tiene un médico veterinario forense quien sería el único capacitado para dar este dictamen pero este médico veterinario está de incapacidad”, aseveró Lupita.

Además explicó que por su naturaleza, los perros llegan a lamer las heridas o hasta la sangre de sus dueños cuando se dan cuenta que esto se encuentran heridos o inconscientes, por lo que haber encontrado rastros de ese líquido en el hocico no es determinante para culparlo.

Seguridad Asegura Fiscalía que perro Thomas mató a mujer en Ahuatlán

¿Dónde está Thomas?

El perrito actualmente se encuentra en el Centro de Acopio Animal del Ayuntamiento de Cuernavaca, que se ubica en la calle San Andrés de la Cal de la colonia Revolución del municipio de Cuernavaca, junto al rastro municipal, ocupa la jaula número 10 y de acuerdo con Samantha Villamil, encargada de la Jefatura de ese lugar, ha mostrado un comportamiento muy pasivo.

“Se ha portado muy bien, es un perrito muy noble, la verdad nada agresivo desde que llegó sedado, pero el otro día muy sociable y moviendo la cola no ha mostrado actitudes agresivas, ninguna. De los días que llevamos tenemos un control Y él no había estado aquí antes”, comentó.

De acuerdo con la normatividad, la fiscalía de Morelos no tiene la facultad para ordenar su sacrificio, así que El único destino para “Tomás” sería regresar a casa o encontrar una nueva familia.

“Él tiene que estar siete días más con nosotros por protocolo y pues al parecer él está muy sano está muy bien. No está en adopción por el momento hasta que la fiscalía dictamine que va a pasar con él ya sea que regrese con su familia o qué puedo hacer puesto en adopción”, dijo Samantha.

Adiós a Dafne

sobre la muerte de la joven Dafne se informó que el durante la tarde de este jueves, familiares y amigos pidieron el último adiós a la joven en el panteón de la leona en el municipio de Cuernavaca y se cree sus parientes podrían fijar una postura sobre los hechos y la especulación que se ha generado en torno al caso durante este mismo viernes.