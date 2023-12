Extorsiones aumentan 20% en Morelos: Ortiz Guarneros

Hasta un 20 por ciento ha crecido el delito de extorsión en el estado de Morelos en el último año, así lo informó el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, quien señaló que, a pesar de la incidencia de este, muy pocas veces se denuncia.

El jefe policiaco de la entidad señaló que los sectores más afectados han sido las tortillerías, transportistas y más recientemente los dueños de jardines de eventos.

“No sé en el aspecto nacional ahorita cómo estamos, pero a mí me interesa Morelos, y sí, la extorsión ha crecido y volvemos a lo mismo: si no hay denuncia, no podemos atacar este delito... Yo creo que en este año ha crecido un 20 por ciento más, sobre todo en el área ya de jardines de eventos, donde antes no se veía”, externó Ortiz Guarneros.

Sin embargo, mencionó que en el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) no se cuentan con denuncias sobre esta situación, lo que les hace más difícil que se pueda dar con los responsables.

“Le preguntamos a la Fiscalía si tiene alguna denuncia y no se denuncia”, agregó el titular de la CES.

Reiteró que el recrudecimiento de este delito y de la violencia en general se debe a que los grupos delincuenciales buscan inmiscuirse en el proceso electoral con el financiamiento de campañas a candidatos para, a la postre, buscar algo a cambio.

“Hay gente que ofrece sus servicios de apoyar económicamente la campaña de alguien y luego, luego si gana, a cambio hay algo. ¿Los grupos delincuenciales buscan tener recursos para poder ofrecer algo y cómo obtienen el recurso? Extorsionando y secuestrando”.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta el mes de octubre se han denunciado 177 casos del delito de extorsión en sus diferentes modalidades.

Por otro lado, el titular de la CES señaló que siguen con el déficit de elementos, y esta situación también sufre la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), lo cual ha mermado el tema de la prevención.

Mencionó que en enero se van a graduar 17 elementos de la academia, los cuales podrían ir a la corporación policiaca de la capital morelense, quienes egresaron 10 para un total de 27 elementos en 2024.

"Aquí la cuestión de la prevención se consigue con presencia, y le faltan muchos elementos a Cuernavaca y nos faltan muchos también a nosotros”, admitió el jefe policiaco.

Iglesia católica también sufre por la delincuencia



Monseñor Ramón Castro Castro informó que la iglesia católica también es víctima de la delincuencia. En lo que va del año, al menos cinco miembros de la comunidad han caído en llamadas de extensión.

“Los últimos dos o tres meses, alrededor de tres o cuatro”.

Explicó que las llamadas que reciben provienen de la cárcel y les dicen a las secretarias de las capillas que el sacerdote sufrió un accidente para obtener dinero.