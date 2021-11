Entre miedo y esperanza buscan a desaparecidos

Con temor y esperanza, familias de personas desaparecidas en Morelos trabajan en la comunidad de Mixtlalcingo, en Yecapixtla, donde realizan la búsqueda de restos o indicios que les permitan dar con el paradero de sus seres queridos. Sin embargo, en estas acciones han notado algunas características en la forma en cómo se encuentran los cuerpos: encapsulados en yeso.

Al intentar conocer sus historias, algunos integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda en Morelos muestran temor en narrarla y sólo piden discreción en las imágenes para no mostrar sus rostros, pues refieren que es un tema delicado, de ahí que prefieran únicamente mostrar su espalda.

En algunos casos solicitan que solo se fotografíen los trabajos que realizan en la zona, pero subrayaron que su intención es contribuir en la localización de quienes desde hace tiempo ya no están con sus familias.

Yadira González, coordinadora del eje de búsqueda en campo, detalló que los trabajos implementados estos últimos días permitieron ubicar cuatro nuevas fosas; en una de estas, tras obtener la orden del juez, intervino la Fiscalía General del Estado y se logró extraer una osamenta cercenada, cuyas características coincidían con las de otro caso: encapsulada en yeso. No obstante, no se trataba de un cuerpo completo pues no se localizó el cráneo.

“Siguen teniendo la misma condición. Están sepultados entre yeso y esto nos llama mucho la atención porque en ninguna parte de la República nos habíamos topado con esta situación. Una de las formas en que los sepultaban era con cal y aquí lo hacen con yeso, lo que forma en la fosa una especie de cápsula y es interesante porque hace una especie de molde del cuerpo”, explicó.

Esto, dijo, ha llamado la atención de los antropólogos forenses ya que anteriormente se hallaron otros restos óseos en esa misma condición; subrayó que en algunas partes del yeso se encontraron huellas dactilares, mismas que la autoridad competente ya revisa para contar con más elementos que les permitan obtener una identidad.

Explicó que este tipo de características permite encapsular olores, tal como se hace con la cal: “Hay modus en los que le echan la cal para encapsular el aroma y la cal tiene condiciones de que seca más rápido el cuerpo. Nos estamos dando cuenta que también hace lo mismo el yeso, los acartona y seca”.

Debido a estos indicios y los nuevos hallazgos, dijo que durante esta semana se continuarán los trabajos en ese lugar, ya que puntualizó se inspeccionará toda la área hasta descartar que no exista un cuerpo más o restos óseos en ese perímetro, tal como lo realizaron en la zona de la Mina, ubicada en esa misma área, en donde detalló se removió todo el terreno para descartar más hallazgo y se ha sellado ya la zona, con lo cual dijo se tuvieron que apoyar con maquinaria pesada.