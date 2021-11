En Acapantzingo hace falta más seguridad: Vecinos

El intento de robo en la taqueria “Los Chaparritos” de la calle 5 de Febrero en la colonia Acapantzingo de Cuernavaca, que se produjo este jueves por la noche con saldo de dos trabajadores lesionados por disparo de arma de fuego, es solo una muestra de la inseguridad que desde hace años viven los comerciantes de esta región en la capital del Estado.

Una residente que caminaba con sus dos menores hijos aseguró que el simple hecho de salir de su casa para ir a comprar las cosas de la comida le genera miedo, así que consideró que deberían de tomarse medidas más radicales para que su comunidad sea más segura, pues aseveró que no importa la hora que sea, constantemente se reportan delitos en esa área.

“Vean yo traigo a mis niños y la inseguridad está horrible y salimos pues por necesidad para hacer las compras y lo que se necesita en casa. Lo que más se comete son los robos; seguido asaltan la farmacia Guadalajara y el Oxxo (de avenida Gustavo Diaz Ordaz). Pues pedimos que ya se pongan las pilas porque en otros asuntos se ven muchas patrullas y cuando se necesita que haya rondines en la noche no lo hacen”, mencionó la joven mamá quien prefirió no dar su nombre.

Mientras tanto, el señor Arturo aseguró que este tema, se ha tornado más complicado cada día y que la muestra de ello fue el asalto que se reportó en esa taquería, pero mencionó que el mayor número de atracos que se cometen en la colonia Acapantzingo es en la avenida Adolfo Ruiz Cortines y Gustavo Diaz Ordaz.

“Esta muy pesado, está muy canija la situación aquí en el barrio. Si vienen las patrullas pero por lo regular en la noche no hay vigilancia a pesar de que la academia de Policía está acá arriba, no hay mucha vigilancia. Pedimos que haya más rondines porque ayer (jueves) como vieron hubo aquí balazos y ya la patrulla llegó como a los 20 minutos ya que había pasado todo”, destacó el señor Arturo quien vive a solo unos metros del negocio de comida violentado por dos sujetos que escaparon en moto.

Por su parte, la señora Guadalupe mencionó que también hacen falta alumbrado público para mejorar la seguridad de las calles. Añadió que estaba consiente de que otras colonias también padecen de las mismas necesidades pero mencionó que ya se necesita que alguien ponga orden a esa problemática, es decir, la inseguridad.

“Entiendo que la patrulla no está aquí siempre que suceden las cosas, cuando llegan ya se fueron todos pero eso no debe de ser, deben de estar atentos para cuando la ciudadanía necesita porque todos tenemos necesidad de trabajar, de salir y no hay seguridad es lo que yo veo en mi colonia”, explicó con un tono de indignación por los últimos hechos registrados la noche de este jueves.

Tan solo el 20 de septiembre de 2020 en la avenida Adolfo Ruiz Cortines un hombre fue asesinado por un sujeto que trató de quitarle su camioneta cuando la Victima bajó a comprar flores. Al resistirse al atraco el agresor le disparó y huyó. Otro caso de inseguridad se reportó el pasado 8 de noviembre cuando un grupo de civiles armados disparó contra cinco hombres de los que tres perdieron la vida en la calle Emiliano Zapata de esa misma colonia.





